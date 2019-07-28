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Down Sendromlu Ali Topaloğlu gülle atmada dünya rekoru kırdı!

Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası’nda Ali Topaloğlu dünya rekoru kırdı, Dilara Çevik iki altın madalya kazandı

Down Sendromlu Ali Topaloğlu gülle atmada dünya rekoru kırdı!

Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası’nda Ali Topaloğlu dünya rekoru kırdı, Dilara Çevik iki altın madalya kazandı

28 Temmuz 2019 Pazar 23:03
Down Sendromlu Ali Topaloğlu gülle atmada dünya rekoru kırdı!

Finlandiya’da devam eden Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası’nda Down Sendromlu Özel Sporcu Ali Topaloğlu gülle atmada 10.96 metrelik atışıyla bu alandaki dünya rekorunu kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Down Sendromlu Özel Sporcu Dilara Çevik, gülle atmada 4.78 metre ve disk atmada 13.12 metre atarak Avrupa Şampiyonu olarak 2 altın madalya kazandı.

Dilara Çevik ayrıca; 100 metrede 25,32 saniye ile 2’nci, cirit atmada 8.93 metre ile 2’nci, uzun atlamada 1.48 metre ile 2’nci ve 400 metrede 2,25 ile 2’nci olarak toplamda 2 altın, 4 gümüş madalya olmak üzere 6 madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Şampiyonası’nda atletizm branşında sahaya çıkan bir diğer milli sporcu Münevvere Yılmaz ise cirit atmada 11,93 metre atarak Avrupa ikincisi oldu.

Volkan Yavuzaslan da disk atma 20,49 metre ve cirit atmada 20,80 metre ile Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

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