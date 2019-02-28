demirören tff başkanlığı ndan istifa etti

TFF Başkanı Demirören, istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum TFF Başkanlığı'ndan İddaa, Misli.com'un, Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum."

İddaa ihalesini kazanan Demirören'in aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nu yönetmesi etik gerekçelerle eleştiri konusu olmuştu.

Spor Toto İddaa ihalesinde Şans Girişim Ortaklığı (Demirören-Scientific Games) yüzde 0.2 komisyonla en iyi teklifi vermişti. Şans Girişim, Demirören Grubu ile ABD Las Vegas merkezli talih oyunları şirketi Scientific Games ortaklığında faaliyet gösteriyor.

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