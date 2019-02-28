Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Demirören TFF Başkanlığı'ndan istifa etti

Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa etti. Demirören, "Başkanlık görevini bırakıyorum" açıklaması yaptı.Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Yıldırım Demirören dönemi sona erdi.

Demirören TFF Başkanlığı'ndan istifa etti

Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa etti. Demirören, "Başkanlık görevini bırakıyorum" açıklaması yaptı.Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Yıldırım Demirören dönemi sona erdi.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:06
Demirören TFF Başkanlığı'ndan istifa etti

TFF Başkanı Demirören, istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum TFF Başkanlığı'ndan İddaa, Misli.com'un, Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum."

İddaa ihalesini kazanan Demirören'in aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nu yönetmesi etik gerekçelerle eleştiri konusu olmuştu.

Spor Toto İddaa ihalesinde Şans Girişim Ortaklığı (Demirören-Scientific Games) yüzde 0.2 komisyonla en iyi teklifi vermişti. Şans Girişim, Demirören Grubu ile ABD Las Vegas merkezli talih oyunları şirketi Scientific Games ortaklığında faaliyet gösteriyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
demirören tff başkanlığı ndan istifa etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Resmen Kuruldu!
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Resmen Kuruldu!
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim