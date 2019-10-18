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Daum'dan asker selamı açıklaması: Türkler ordusuna büyük bir şefkat duyar, Türkiye'de askerler arkadaşınız gibidir

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da çalışan Alman teknik direktör Christoph Daum, Türk oyuncuların asker selamı vermesi üzerine yaptığı açıklamada "Türkler, ordusuna büyük bir şefkat duyar. Orada asker, Alman Ordusu gibi değil. Türkiye’de asker polis gibidir, arkadaşınız, yardımcınızdır" dedi.

Daum'dan asker selamı açıklaması: Türkler ordusuna büyük bir şefkat duyar, Türkiye'de askerler arkadaşınız gibidir

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da çalışan Alman teknik direktör Christoph Daum, Türk oyuncuların asker selamı vermesi üzerine yaptığı açıklamada "Türkler, ordusuna büyük bir şefkat duyar. Orada asker, Alman Ordusu gibi değil. Türkiye’de asker polis gibidir, arkadaşınız, yardımcınızdır" dedi.

18 Ekim 2019 Cuma 10:22
Daum'dan asker selamı açıklaması: Türkler ordusuna büyük bir şefkat duyar, Türkiye'de askerler arkadaşınız gibidir

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da çalışan Alman teknik direktör Christoph Daum Sport1 Televizyonu’na konuştu.

Milli Takım’ın Arnavutluk ve Fransa maçından sonra verdiği asker selamını yorumlaran Daum, Türkiye’de askerin 'çok başka bir yeri ve imajı olduğunu' söyledi.

Akşam'dan Orçun Özateş'in haberine göre, Türk ordusunun Alman ordusuna benzemediğini söyleyen Daum, "Türkiye’de Türk ordusuna yüksek bir takdir vardır. Türkiye’de 3 kulüpte çalşıtım. Süper Lig’de antrenör olarak birkaç yüz oyuncu oynattım ve aynı zamanda yüz civarında futbolcunun asker selamı verdiğine tanıklık ettim" ifadelerini kullandı. 

Askerlerin Türk toplumu için önemli olduğunu söyleyen Daum ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Asker, orada Türk ordusunun genel adıdır ve toplumsal imajı çok düzgündür (önceliğe sahiptir). Ordu Türkiye’de muazzam bir tanıma sahiptir. Mehmetçik Vakfı’na ben de bağışta bulundum. Her Türk, askerine karşı şefkatlidir. Almanya’daki Bundeswehr’in (Alman Ordusu) her zaman tartışmalı bir imajı vardır. Ancak Türk ordusu buna benzemez. Türkiye’de neredeyse asker, Alman polisi gibidir. Arkadaşınız, yardımcınızdır. Askerin ve ordunun saygısı son derece yüksektir."

'FUTBOLCULARA CEZA VERİLMESİ DOĞRU DEĞİL'

Kanalda ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolosu Şener Cebeci'nin görüşlerine de yer verdi. 

Cebeci, "Tüm askerlere ve onların yakınlarına selam olsun. Türkiye’de selamın Almanya’dan farklı bir anlamı var. Futbolcularımıza bu konuda ceza verilmesi düşüncesi doğru değil. Bu siyasi iktidara bir destek olarak lanse edilmeye çalışılıyor. Kesinlikle doğru değil. Bu olay bir askeri çatışma olayına indirgenmemeli” diye konuştu. Bayvera Türk Topluluğu Sözcüsü Vural Ünlü de tartışmaların ve futbolculara yönelik ceza talebinin çok yersiz olduğunu dile getirdi. 

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