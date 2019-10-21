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‘Cumhuriyet’ İçin 11’inci Kez Koşacaklar

Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü tarafından bu yıl 11’incisi organize edilen “Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu” 27 Ekim Pazar günü koşulacak. 1.000 kişinin yarışacağı koşuda dereceye girenler; altın, gümüş ve bronz madalya ile ödüllendirilecek.

‘Cumhuriyet’ İçin 11’inci Kez Koşacaklar

Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü tarafından bu yıl 11’incisi organize edilen “Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu” 27 Ekim Pazar günü koşulacak. 1.000 kişinin yarışacağı koşuda dereceye girenler; altın, gümüş ve bronz madalya ile ödüllendirilecek.

21 Ekim 2019 Pazartesi 13:52
‘Cumhuriyet’ İçin 11’inci Kez Koşacaklar

Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü işbirliğiyle organize edilen geleneksel ‘Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu’nun 11’incisi 27 Ekim Pazar günü saat 09.00’da 1.000 kişinin katılımıyla gerçekleşecek. Türkiye’nin birçok yerinden katılımın olduğu 11. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu’na, milli atletlerimizin yanı sıra yurt dışından da birçok olimpiyat sporcusu katılacak. Koşucuların göğüs numaralarına takılan özel bir çip ile takip edileceği yarışmaya her sene olduğu gibi ilçe vatandaşlarının da ilgisi yoğun oldu. 18 yaş üstü olmak kaydıyla dileyen herkesin katılabildiği 10 kilometrelik maratona, 24 Ekim 2019 tarihine kadar başvurular devam edecek.

ALTIN MADALYA İÇİN MÜCADELE EDECEKLER

Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Başkanlık Binası önünden başlayacak Cumhuriyet Koşusu’nda, yarışmacılar toplamda 10 kilometrelik bir parkurda mücadele edecekler. Katılım kontenjanın 1.000 kişiyle sınırlı olduğu yarışma, Genel Klasman, Yaş Grupları ve Gençler olmak üzere 3 ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Kadınlar ve erkekler grubundan oluşan 10 kilometrelik yarışmada her türlü tedbiri alan Zeytinburnu Belediyesi, olay yerinde yüzlerce belediye personelinin yanı sıra ambulans ve sağlık görevlilerini de hazır halde bulunduracak. Yarışmada dereceye giren koşuculara ödül olarak saf altın, gümüş ve bronz madalya verilecek.

Katılımın 25 TL olduğu ve gelirinin Kızılay’a bağışlanacağı 11. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu’na başvuru yapmak için “zeytinburnucumhuriyetkosusu.com” sitesinden online kayıt yaptırmak yeterli oluyor.

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