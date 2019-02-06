cumhurbaşkanlığı spor kulübü kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor, Mart ayından itibaren Ankara 2. Amatör Küme 4. Grup’ta mücadele etmeye başlayacak.
Spora ve özellikle futbola olan sevgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sürpriz bir hamle daha geldi. Cumhurbaşkanlığı Spor adıyla kurulan yeni bir futbol kulübü, önümüzdeki Mart ayından itibaren Ankara 2. Amatör Küme 4. Grupta mücadele edecek.
İdmanlar Beştepe’de
Kulübe ilişkin, Türkiye Futbol Federasyonu’nun sitesinde 018262 numaralı kulüp kodu ve Cumhurbaşkanlığı Forsu’nun yer aldığı kulüp logosu bulunurken, kadro, stadyum ve forma bilgileri henüz bilinmiyor. Takımın idmanlarını ise, kulübün resmi adresi olarak görünen Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Spor’un 2. Amatör Küme’deki grubu ve rakipleri şu şekilde:
Ankara Adaletspor
Ankara Performansspor
Balgatspor
Cumhurbaşkanlığı
Onbir Çelikspor
T.A.İ. Spor
TED Ankara Kolejliler
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Çok gerek vardiya
Ülkeyi kurtarır artık bu takımınız...
Kyk kredi borcu 27.550 TL olmuş.
Kim oynayacak peki normal futbolcular mı yoksa üst düzey memurlar mı bide kulüp çok borç yaparsa bu borç devlete ait mi olacak yoksa klübe ait mi olacak detaylarla halk bildilendirilmeli her alanda şeffaflık önemldir