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Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruldu

Başkan Erdoğan’ın talimatıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor, Mart ayında faaliyetlerine başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruldu

Başkan Erdoğan’ın talimatıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor, Mart ayında faaliyetlerine başlıyor.

06 Şubat 2019 Çarşamba 15:36
Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor, Mart ayından itibaren Ankara 2. Amatör Küme 4. Grup’ta mücadele etmeye başlayacak.

Spora ve özellikle futbola olan sevgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sürpriz bir hamle daha geldi. Cumhurbaşkanlığı Spor adıyla kurulan yeni bir futbol kulübü, önümüzdeki Mart ayından itibaren Ankara 2. Amatör Küme 4. Grupta mücadele edecek.

İdmanlar Beştepe’de

Kulübe ilişkin, Türkiye Futbol Federasyonu’nun sitesinde 018262 numaralı kulüp kodu ve Cumhurbaşkanlığı Forsu’nun yer aldığı kulüp logosu bulunurken, kadro, stadyum ve forma bilgileri henüz bilinmiyor. Takımın idmanlarını ise, kulübün resmi adresi olarak görünen Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Spor’un 2. Amatör Küme’deki grubu ve rakipleri şu şekilde:

Ankara Adaletspor

Ankara Performansspor

Balgatspor

Cumhurbaşkanlığı

Onbir Çelikspor

T.A.İ. Spor

TED Ankara Kolejliler

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 06.02.2019 17:51
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanlığı spor kulübü kuruldu
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. 1 saat önce

Çok gerek vardiya
Ülkeyi kurtarır artık bu takımınız...

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Ferdi 1 saat önce

Kyk kredi borcu 27.550 TL olmuş.

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SPOR CANDIR 32 dakika önce

Kim oynayacak peki normal futbolcular mı yoksa üst düzey memurlar mı bide kulüp çok borç yaparsa bu borç devlete ait mi olacak yoksa klübe ait mi olacak detaylarla halk bildilendirilmeli her alanda şeffaflık önemldir

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