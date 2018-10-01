cumhurbaşkanı erdoğan dan euro 2024 yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nden sonra gerçekleştirdiği Almanya ziyaretinin sonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı. Basın mensuplarının "Euro 2024 Almanya'ya kaldı; ne dersiniz? 'Lobiler etkili oldu' iddiaları var." sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

"Açık konuşayım. Çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor. İki dünya kupasını veriyorsun, bir Avrupa kupasını veriyorsun. Aynı ülkede bunu yapıyorsun. Türkiye’ye gelince şöyle böyle diyorsun. Tesis ise bizim şu anda Almanlardan geri kalan bir halimiz yok. Çok modern ve kilometre olarak çok daha iyi tesislerimiz var. Hayırlı olsun. Neticede masraftan kurtulmuş olduk." ifadelerini kullandı.

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