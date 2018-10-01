Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Euro 2024 yorumu

Euro 2024'ü Almanya'nın düzenlemeye hak kazanması ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Masraftan kurtulmuş olduk" ifadelerini kullandı.

banner396

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Euro 2024 yorumu

Euro 2024'ü Almanya'nın düzenlemeye hak kazanması ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Masraftan kurtulmuş olduk" ifadelerini kullandı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Euro 2024 yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nden sonra gerçekleştirdiği Almanya ziyaretinin sonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı. Basın mensuplarının "Euro 2024 Almanya'ya kaldı; ne dersiniz? 'Lobiler etkili oldu' iddiaları var." sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

"Açık konuşayım. Çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor. İki dünya kupasını veriyorsun, bir Avrupa kupasını veriyorsun. Aynı ülkede bunu yapıyorsun. Türkiye’ye gelince şöyle böyle diyorsun. Tesis ise bizim şu anda Almanlardan geri kalan bir halimiz yok. Çok modern ve kilometre olarak çok daha iyi tesislerimiz var. Hayırlı olsun. Neticede masraftan kurtulmuş olduk." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


EURO 2024 için Türkiye'ye oy vermeyen ülkeler belli oldu!
EURO 2024 için Türkiye'ye oy vermeyen ülkeler belli oldu!
Euro 2024 tanıtım filminde Nusret'in yer almasına tepki yağdı
Euro 2024 tanıtım filminde Nusret'in yer almasına tepki yağdı
Can Dündar'ın EURO 2024 Mesajına Tepkiler Çığ Gibi!..
Can Dündar'ın EURO 2024 Mesajına Tepkiler Çığ Gibi!..
EURO 2024 neden Türkiye'ye verilmedi?
EURO 2024 neden Türkiye'ye verilmedi?
EURO 2024'ü düzenleyecek ülke belli oldu
EURO 2024'ü düzenleyecek ülke belli oldu
Erdoğan'dan EURO 2024 açıklaması
Erdoğan'dan EURO 2024 açıklaması
Son Güncelleme: 01.10.2018 10:53
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan dan euro 2024 yorumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstiklal Marşı'nı Çalmayı Unuttular, Bizim Gençler Arkasını Dönüp Gitmediler!
İstiklal Marşı'nı Çalmayı Unuttular, Bizim Gençler Arkasını Dönüp Gitmediler!
EURO 2024 için Türkiye'ye oy vermeyen ülkeler belli oldu!
EURO 2024 için Türkiye'ye oy vermeyen ülkeler belli oldu!
Euro 2024 tanıtım filminde Nusret'in yer almasına tepki yağdı
Euro 2024 tanıtım filminde Nusret'in yer almasına tepki yağdı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim