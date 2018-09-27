Can Dündar'ın EURO 2024 Mesajına Tepkiler Çığ Gibi!..

Türkiye ve Almanya'nın düzenlemek için aday olduğu EURO 2024'ün ev sahibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylama neticesinde belli oldu.

İki aday ülkenin temsilcilerinin gerçekleştirdiği sunumlardan sonra UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama neticesinde Almanya, EURO 2024'ün ev sahipliğini üstlenmeye hak kazandı.

Almanya'da kaçak olarak yaşayan Can Dündar ise resmi Twitter hesabından "Demokrasisi olmayana top bile vermezler" mesajını paylaştı.

Can Dündar'ın, bu tweeti birçok takipçisinden ve sosyal medya kullanıcılarından tepki gördü.

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