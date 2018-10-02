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Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

Bursaspor'un tribün gruplarından 'Teksas'ın amigosu Enes Aydın'ın Türkiye'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren msajları sosyal medyada büyük tepki topladı. Enes Aydın kendi hesabından "Size göre a... putu, a... beton Kemal'i nasıl ulu önder ise, bize göre de Baş Komutan Recep Tayyip Erdoğan'dır. A... k.... size de temizlik şart" yazdı.

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Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

Bursaspor'un tribün gruplarından 'Teksas'ın amigosu Enes Aydın'ın Türkiye'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren msajları sosyal medyada büyük tepki topladı. Enes Aydın kendi hesabından "Size göre a... putu, a... beton Kemal'i nasıl ulu önder ise, bize göre de Baş Komutan Recep Tayyip Erdoğan'dır. A... k.... size de temizlik şart" yazdı.

02 Ekim 2018 Salı 22:22
Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

Bursaspor tribün liderlerinden Enes Aydın'ın Mustafa Kemal Atatürk'e ettiği hakaretler sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Size göre a... putu, a... beton Kemal'i nasıl ulu önder ise, bize göre de Baş Komutan Recep Tayyip Erdoğan'dır. A... k.... size de temizlik şart" mesajıyla Atatürk'e iğrenç hakaretlerde bulunan Enes Aydın'a tepki yağdı.

İŞTE ENES AYDIN'IN SKANDAL PAYLAŞIMI

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Son Güncelleme: 03.10.2018 14:14
Anahtar Kelimeler:
bursaspor tribün liderinden atatürk e ağır hakaretler
Yorumlar
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Murat 16 saat önce

Atatürk olmasa babaannen Yunanların altında yatacaktı soysuz pislik

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Kadın 16 saat önce

Sen kimsin Atam a laf ediyon DEVLETİM GEREKENİ YAPMALI

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Elif 16 saat önce

Bu Atatürk dusmanlarinin M.KEMAL 'in kurtardigi ülkede ne işi var . Defolup gitsin hepsi bu ülkeden. Bir yöneticiye sevgi ayrı M.KEMAL e düşmanlık ayrı . Erdoğan i sevmek M.KEMAL e hakareti gerektirmez. Bunların hepsi provokasyon. Feto temizliği gibi bu M.KEMAL dusmanlarinı da silip süpürmek lazım ülkeden.

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cHALK 16 saat önce

Hadi lan ordan saygısız seviyesiz şerefsiz! G.t kılı derlerdi bunlara da kızardım o diyenlere. Haklilarmis ya, haklılarmış...

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Mustafa 12 saat önce

Bu hadsiz kim Mustafa kemal ile erdogani nasil bir Tutabilir nankör pezevenk ermeni Tohumu .

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Muhammet Güler 4 saat önce

SEVGILI VATANDASLAR BOYLE KENDINI BILMEZ CAHILLERIN SOZLERINE ALDIRIS ETMEYIN. BUNLAR PROVAKASYONCU. ARASTIRIN BAKIN BU ADAM NE TAYIPCI CIKAR NE DINCI NE SAGI NE SOLCU. KIMBILIR IPI KIMIN ELINDEDIR. ALDIGI UC BES KURUSLA HAVLIYOR. AYRICA ATATURK 50 YIL ONCE VEFAT ETMISTIR. DOGRULARI VE YANLISLARI ONLA BERABER GITMISTIR. BIZIM NE ONU NEDE GECMISTEKI YASAMAYAN BASKA BIRINI YARGILAMA HAKKIMIZ VAR. KIMI GELIP ATATURKE LAF EDIYOR. KIMI FATIHE KIMI MIMAR SINANA. ISIN ACI TARAFI BU LAF EDENLER LAF ETTIKLERI KISILERIN CEYREGI BILE ETMEYEN KARAKTERLER OLMASIDIR.

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E.A 3 saat önce

TABİ ATATÜRK KURDU ATATÜRK KURTARDI BU ÜLKENİN ASIL SAHİBİ OSMANLI HÜKÜMETİDİR..

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ufuk 43 dakika önce

beşiktaş taraftarına saldırı olayından ceza almamak içiç akpartiyi kullanıyor.şerefsiz atatürk olması senin ninelerini ingiliz veya fransızlar düzüyordu

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