Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

Bursaspor'un tribün gruplarından 'Teksas'ın amigosu Enes Aydın'ın Türkiye'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren msajları sosyal medyada büyük tepki topladı. Enes Aydın kendi hesabından "Size göre a... putu, a... beton Kemal'i nasıl ulu önder ise, bize göre de Baş Komutan Recep Tayyip Erdoğan'dır. A... k.... size de temizlik şart" yazdı.