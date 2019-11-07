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Braga Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa Ligi heyecanı Braga-Beşiktaş maçıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda mücadelesini sürdüren Beşiktaş, 4. Haftada Braga ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Abdullah Avcı ve sakatlığı nedeniyle ekipte yer alamayan oyuncunun yokluğunda galibiyet peşinde olacak. Peki, Braga Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Braga Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa Ligi heyecanı Braga-Beşiktaş maçıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda mücadelesini sürdüren Beşiktaş, 4. Haftada Braga ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Abdullah Avcı ve sakatlığı nedeniyle ekipte yer alamayan oyuncunun yokluğunda galibiyet peşinde olacak. Peki, Braga Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

07 Kasım 2019 Perşembe 14:40
Braga Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Braga ile karşılaşacak.  Grubundaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor. Braga ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayarak ilk sırada yer alıyor.
İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Braga Belediye Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas hakem üçlüsü yönetecek. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

N'koudou, Douglas ve Dorukhan sakat

Siyah-beyazlı ekipte Braga maçı öncesi Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un sakatlıkları bulunuyor. Georges-Kevin N'Koudou ise takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Bu üç oyuncunun yarınki mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

 MUHTEMEL 11'LER

Braga: Matheus Lima, Sequira, Pablo, Viana, Esgaio, Palhinha, Fransergio, Ricardo Horta, Andre Horta, Galeno, Paulinho

Beşiktaş: Karius, Domagoj Vida, Enzo Roco, Rebocho, Necip Uysal, Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Caner Erkin, Tyler Boyd, Umut Nayir

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