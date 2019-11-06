Bostanlıspor’un ikizleri Masa Tenisinde şampiyon oldu…

Halkapınar Spor Kompleksi Masa Tenisi Salonu’nda düzenlenen Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Şampiyonası’nda Bostanlıspor adına küçükler çift bayanlar kategorisinde yarışan Bostanlıspor'un ikizleri Sahra ve Kayra Zengin kardeşler, şampiyon olarak kürsüye çıktı.

Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy, geniş spor yelpazesi içinde yer alan Masa Tenisinde son 3 yılda özellikle kadınlarda büyük başarı elde ettiklerini ifade ederek, “En son bizleri mutlu eden ikizlerimiz Sahra ile Kayra oldu. Kendilerinin bu şampiyonluğunu ve antrenörleri Mustafa Şaşmaz’ı da başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ettiği için kutluyorum. Her branşta olduğu gibi masa tenisinde de başarılarımız artarak devam edecek” dedi.

Bostanlıspor Genel Sekreteri ve Masa Tenisi Şube Başkanı İlkay Özçelik, son dönemlerde masa tenisi branşında aktif rol oynayıp, tüm amatör spor kulüplerine de örnek olduklarını ifade ederek, "hem sporcu yetiştiriyor, hem de başarılı sonuçlara imza atıyoruz. Bostanlı'da bu sporun daha da yaygınlaşması, sevilerek oynanması için üzerimize düşenden fazlasını yaptığımız, şampiyonluklar ve madalyalar getirdiğimiz için de mutluyuz. İmkanlarımız ve destekler büyüdüğü zaman, başarılarımız da aynı orantıda büyüyecek" dedi.

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