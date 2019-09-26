Bostanlıspor'dan ücretsiz futbol okulları...

Bostanlıspor, Karşıyaka'da futbolcu sayısını artırmak ve ekonomik nedenlerle futbol oynayamayanlar için "Ücretsiz Temel Futbol Eğitimi Kursları" (Futbol Okulları) açma kararı aldı.

Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suat Korkmaz ile bu konuda görüşme yapan Bostanlıspor Kulübü Başkanı Avni Erboy, şu açıklamayı yaptı.

"Öncelikle 2006-07-08-09 ve 2010 doğumlu futbol meraklılarına ücretsiz Temel Futbol Eğitimi Kurslarını açacağız. Çalışmalar hafta için saat 16.00-18.00 arası Karşıyaka Belediyesi Gode Cengiz Suni Çim Futbol Sahasında yapılacak. UEFA Futbol Antrenör Belgesi olan futbol antrenörleri tarafından yönetilecek olan ücretsiz kurslarda yetenekli gençleri önceliği Karşıyaka Spor Kulübü olmak üzere Bostanlıspor ve istedikleri takdirde Karşıyaka'nın diğer Amatör Futbol Kulüplerine lisanslı olmaları için önereceğiz. "

Erboy, Karşıyaka Halk Eğitim Müdürü Suat Korkmaz'ın da proje ortağı olduğunu ve kendisinin kurumuyla birlikte destek vereceğini de sözlerine eklerken, "Bu konuda Karşıyaka Halk Eğitim Müdürü Suat Korkmaz'a teşekkür ederiz. Bizi sonuna kadar, genç yetenekleri bulmamız için destekleyecek. Önümüzdeki günlerde protokol imzalayıp, Ekim ayının ikinci haftasından itibaren çalışmalara başlayacağız," dedi.

Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy, ayrıca yine Halk Eğitim Müdürlüğü ve Karşıyaka Amatör Futbol Kulüpleri Derneği ile ortaklaşa ücretsiz kaleci okulu ve futbol dışında da basketbol, tenis, kick boks, muay thai, boks, masa tenisi, cimnastik, atletizm, aikido kurslarını da ücretsiz olarak açacaklarını, bu konudaki çalışmaların da son aşamaya geldiğini sözlerine ekledi.

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