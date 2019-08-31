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BJK TV resmen kapatıldı

Beşiktaş Yönetim Kurulu, kulübe mali zarar verdiği gerekçesiyle BJK TV’yi kapatma kararını bugün yürürlüğe koydu.

BJK TV resmen kapatıldı

Beşiktaş Yönetim Kurulu, kulübe mali zarar verdiği gerekçesiyle BJK TV’yi kapatma kararını bugün yürürlüğe koydu.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:56
BJK TV resmen kapatıldı

Siyah beyazlı kulüp, YouTube ve diğer sosyal medya mecraları üzerinden iletişim faaliyetlerini sürdürecek.

BJK TV’de çalışanların sezon içerisinde maaşlarının sürekli geç ödenmesi, hatta 6 aylık dönemlerde maaş alamalarının ardından kanalın kapatılacağı belirtilmişti. Kanalda yaklaşık 40 kadar çalışan olduğu ve hepsinin iş sözleşmelerinin feshedilececeği duyurulmuştu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman son seçim öncesinde yaptığı konuşmada “Kulüp kanalında 40 kişi çalışıyor. Ben dahil kimse izlemiyor” ifadelerini kullanarak kanalın kapanacağının sinyallerini vermişti.

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bjk tv resmen kapatıldı
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