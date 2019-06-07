BJK Kombineler Satışa Çıktı! Beşiktaş Kombine Fiyatları!

Bayram tatili süresince satışların sadece www.passo.com.tr internet portalından yapılacağı belirtilirken, Vodafone Park Kombine Ofisi’nin 10 Haziran Pazartesi gününden itibaren hizmet vereceği ifade edildi.

BJK Resmi İnternet Sitesinde kombineler ile ilgili merak edilen sorular da yanıtlandı;

Kombine alımında Passolig kullanım süremin hangi tarihe kadar geçerli olması gerekir?

Kombine alımı esnasında Passolig yıllık kart kullanım sürenizin en az 31.12.2019 tarihine kadar geçerli olması gerekmektedir.

Kombine alımında taksit avantajı sağlanıyor mu?

Evet… Taraftarlarımız, www.passo.com.tr ya da Vodafone Park Kombine Satış Ofisi’nde taksitle kombine satın alabilirler.

Hangi banka kredi kartlarına kaç taksit yapılıyor?

Vodafone Park Kombine Ofisi’nde

Tüm Vakıfbank Kredi kartlarına 3+3 taksit

Tüm World özellikli kredi kartlarına 3+3 taksit

Tüm Bonus özellikli kredi kartlarına 3+3 taksit

Tüm Finansbank kredi karlarına 3+3 taksit

Tüm Ziraatbankası kredi kartları 3+3 taksit

Tüm Halkbank kredi kartlarına 6 taksit

Tüm İş Bankası Kredi kartlarına 6 taksit

Tüm Akbank kredi kartlarına 6 taksit

Aktifbank kredi kartlarına 6 taksit avantajı uygulanmaktadır.

Passo.com.tr ‘de

Tüm Vakıfbank Kredi kartlarına 3+3 taksit

Tüm World özellikli kredi kartlarına 3+3 taksit

Tüm Bonus özellikli kredi kartlarına 3+3 taksi

Tüm İş Bankası Kredi kartlarına 6 taksit

Aktifbank kredi kartlarına 6 taksit avantajı uygulanmaktadır.

Taksitli kombine yenilemelerinde %8 vade farkı uygulanmaktadır.

Öğrenciyim, indirimli kombine satın alabilir miyim?

Öğrenci taraftarlarımız, sadece Güney Kale Arkası tribününde geçerli indirimli kombine satın alabilirler. İndirimli kombine satışları sadece Vodafone Park Kombine Satış Ofisi’nden yapılmaktadır. Öğrenci indirimi %10 dur.

Kombinemi öğrenci indirimiyle satın aldım, sezon içinde gidemediğim maçlarda transfer hakkım var mı

Evet.. Öğrenci taraftarlarımızın kombinelerini sezon içinde 6 maç bir başkasının Passolig kartına transfer hakkı vardır.

Divan kurulu üyesiyim, kombinemi indirimli satın alabilir miyim?

Divan kurulu üyelerimiz, kendileri adına istedikleri kategorideki kombinelerden indirimli satın alabilirler. Divan Kurulu üyelerimize %10 indirim sağlanmaktadır.

Kombinenim yerini değiştirmek istiyorum, değişiklik yapılabilir mi?

Evet… Kombine satın alan taraftarlarımız, kombine yerlerini değiştirmek isterlerse 10 Ağustos tarihine kadar Vodafone Park Kombine Satış Ofisi’ne müracat edebilirler. Kombine yer değişimini aynı kategori içinde ya da üst kategori ile yapabilirler. Yer değişim işlemleri sadece Vodafone Park Kombine Satış Ofisi’nden yapılmaktadır.

Yer değişim işlem ücretleri

1-2-3. Kategoriler için 225TL

4-5-6. Kategoriler için 175TL

7 ve 8. Kategoriler için 125TL dir.

Kombinemi arkadaşıma devredebilir miyim?

Evet… Vodafone Park’da kombinesi olan ve kombinesini bir arkadaşına devir etmek isteyen taraftarlarımız, işlemlerini 10 Ağustos tarihine kadar Vodafone Park Kombine Satış Ofisi’nden yapabilirler. Devir işlemleri sadece Vodafone Park Kombine Satış Ofisi’nden yapılmaktadır.

Devir işlem ücretleri

1-2-3. Kategoriler için 225TL

4-5-6. Kategoriler için 175TL

7 ve 8. Kategoriler için 125TL dir.

Kombinem var, ayrıca arkadaşımın kombinesini devir alabilir miyim?

Hayır… Her taraftarımız, kendi adına kayıtlı bir (1) adet kombineye sahip olabilir.

Kombinenin maçlık transferinde kısıtlama olacak mı?

Evet… Kombine sahibinin sezon içerisinde 6 maç ile sınırlı transfer hakkı bulunmaktadır.

Kombine satışları ne zaman sona erecek?

Kombine satışları için son tarih belirlenmemiştir.

2018-2019 sezonunda biriken para puanlarımı kombine alımında kullanabilir miyim?

Hayır… 2018-2019 sezonunda biriken para puanlar, sadece kombine yenileme döneminde indirim avantajı sağlamakta idi. Bu puanlar, 2019-2020 sezonu kombine satışlarında geçerli değildir.

Kombine ofisi çalışma saatleri:

Haftaiçi : 10.00 – 19.00 (Pazartesi – Cumartesi)

Pazar : 11.00 – 17.00

2019-2020 Sezonu Kombine Fiyatları

1. Kategori 5.250,00 TL

2. Kategori 4.750,00 TL

3. Kategori 3.750,00 TL

4. Kategori 3.350,00 TL

5. Kategori 3.150,00 TL

6. Kategori 2.900,00 TL

7. Kategori 1.550,00 TL

8. Kategori 1.450,00 TL

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)