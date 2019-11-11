Beşiktaş, vodafone park’taki 200. Golünü kutladı!

Beşiktaş JK’nın Vodafone Park’ta hazırlık maçları hariç resmi maçlarda attığı toplam gol sayısı 203 oldu. Vodafone Park’taki 200. gol Beşiktaş’ın Mali’li yıldızı Abdoulay Diaby’den geldi. Başarılı futbolcuya ödülü, Beşiktaş JK – Yukatel Denizlispor arasında oynanan maç öncesi düzenlenen törenle verildi. Vodafone Karakartal Hareketi üyesi Sezen Aluç tarafından verilen 200. gol için özel olarak tasarlanan ödül heykelciğinin bir örneği Beşiktaş Müzesi’nde sergilenecek.