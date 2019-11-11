Beşiktaş, vodafone park’taki 200. Golünü kutladı!

11 Kasım 2019 – Beşiktaş JK, Vodafone Park’ta 200. gole ulaştı. Vodafone Park’taki 200. gol, Beşiktaş’ın Mali’li Diaby ‘den geldi. Diaby, Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde 6 Ekim Pazar akşamı oynanan Beşiktaş JK – Aytemiz Alanyaspor maçının 69. dakikasında attığı golle, Beşiktaş JK’nın Vodafone Park’ta hazırlık maçları hariç resmi maçlarda attığı toplam gol sayısını 200’e çıkardı.
Beşiktaş JK’nın Vodafone Park’taki 200. gol sevinci, 10 Kasım günü Beşiktaş JK ile Yukatel Denizlispor arasında oynanan maç öncesi Vodafone Park’ta düzenlenen törenle kutlandı. 200. golün sahibi Abdoulay Diaby’ye 200. gol için özel olarak tasarlanan heykelciği Vodafone Karakartal Hareketi üyesi Sezen Aluç verdi.
Müzede sergilenecek
Vodafone Park’taki 200. golün atıldığı pozisyona uygun olarak hazırlanan ödül heykelciğinin bir örneği Beşiktaş Müzesi’nde sergilenecek.
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