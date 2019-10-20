beşiktaş ta yeni başkan ahmet nur çebi oldu

Ahmet Nur Çebi, "Söz verdiğimiz gibi bugünden itibaren güçlü Beşiktaş için çalışmalarımıza tüm hızıyla başlayacağız. Beşiktaş’ta yepyeni bir dönem başlıyor" dedi.

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34. başkanı oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, şu ifadeleri kullandı: "Değerli Beşiktaşlılar, Bugün düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a katılım göstererek bir aydan kısa bir sürede hazırlandığımız adaylık sürecinde bize inanıp oy veren herkese teşekkür ederim. Söz verdiğimiz gibi bugünden itibaren güçlü Beşiktaş için çalışmalarımıza tüm hızıyla başlayacağız. 21 Ekim 2019 itibarı ile Beşiktaş’ta yepyeni bir dönem başlıyor. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Sevgi ve saygılarımla."

SERDAL ADALI'DAN TEBRİK

Öte yandan Ahmet Nur Çebi'nin ardından en çok oy toplayan ikinci başkan adayı olan Serdal Adalı, seçimi kazanan Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti. Serdal Adalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Genel kurulumuzun takdiriyle başkanlığa seçilen Sn. Çebi'yi ve aday olarak yarışa heyecan katan Sn. Tekinoktay'ı tebrik ederim. Oy kullanmaya gelen tüm üyelerimize teşekkür ederim, bu kararın camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Her şey Beşiktaş için. Kazanan Beşiktaş olsun" dedi.

BAKAN KASAPOĞLU: ÇEBİ'Yİ KUTLUYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübünün başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Çebi'yi yeni görevinden dolayı kutlayarak, "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Beşiktaş Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutluyorum. Yeni başkan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Ahmet Nur Çebi ve onunla birlikte sorumluluk üstlenen yönetim kurulunun bu güvene layık olacağına inanıyorum. Beşiktaş camiasına sevgi ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN TEBRİK

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş Kulübünün başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Çebi'yle ilgili, "Ahmet Nur Çebi’yi tebrik ediyor; Sayın Çebi ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

KILIÇDAROĞLU: SİYAH-BEYAZLI CAMİAYA HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda, başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi'yi ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, siyah-beyazlı camiaya başarı ve hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.