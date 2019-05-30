Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor‘un haberine göre, Abdullah Avcı, Başakşehir yönetimi ile yollarını ayırmak için görüşme halinde olduğu aktarıldı.

Başakşehir yönetimi, geçtiğimiz gün Avcı’nın Beşiktaş’la görüştüğü iddialarını yalanlamıştı.

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