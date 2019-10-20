Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Belli Oldu! Ahmet Nur Çebi Kimdir? Serveti Ne Kadar?

Son dakika! Beşiktaş’ta yeni başkan Ahmet Nur Çebi oldu…

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oyların çoğunluğunu alan Ahmet Nur Çebi siyah beyazlıların 34. başkanı seçildi. 7.5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından başkanlık koltuğu Ahmet Nur Çebi'ye geçti. Resmi olmayan sonuçlara göre açılan 16 sandıkta en yakın rakibi Serdal Adalı'ya fark atan Ahmet Nur Çebi yeni başkan oldu. Tam 8644 üyenin oy kullandığı rekor katılımlı tarihi kongrede 16 sandıkta Ahmet Nur Çebi 4015, Serdar Adalı 2311, Hürser Tekinoktay ise 458 oy aldı.

Beşiktaş'ta yeni başkan ve yönetim kurulunun seçileceği genel kurul nihayet sona erdi. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve 10:30'da başlayan kurulda Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay yarıştı.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen, Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ın başkan adayı olarak yarıştığı kongreye saat 13.00 itibarıyla 4680 üyenin katıldığı açıklandı.

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda sandıkların yüzde 60'ı açılırken, Ahmet Nur Çebi en yakın rakibi Serdal Adalı karşısında oy farkını 808'e çıkardı.

Beşiktaş'ta gerçekleşen seçimde 20 sandığın 12'si sayıldı ve bu 12 sandıkta da Ahmet Nur Çebi en yüksek oyu alan isim oldu. Bütün sandıklarda rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başaran Ahmet Nur Çebi, en yakın rakibi Serdal Adalı'yla arasındaki oy farkını da 808'e çıkarmış oldu. Çebi, 12 sandıkta açılan toplam 4982 oyun 2739'unu almayı başarırken Serdal Adalı ise 1931 oyda kaldı. Bir diğer başkan adayı Hürser Tekinoktay'ın 12 sandıkta topladığı oy sayısı ise 297. Bu sandıklarda 11 oy geçersiz sayılırken 4 oy ise boş çıktı. 12 sandıkta çıkan sonuçlar şu şekilde:



1. sandık

Ahmet Nur Çebi: 211

Serdal Adalı: 176

Hürser Tekinoktay: 15

Geçersiz:

Boş: 0



2. sandık

Ahmet Nur Çebi: 260

Serdal Adalı: 170

Hürser Tekinoktay: 22

Geçersiz: 3

Boş: 0



3. sandık

Ahmet Nur Çebi: 250

Serdal Adalı: 153

Hürser Tekinoktay: 25

Geçersiz: 1

Boş: 0



4. sandık

Ahmet Nur Çebi: 231

Serdal Adalı: 142

Hürser Tekinoktay: 23

Geçersiz: 3

Boş: 0



5. sandık

Ahmet Nur Çebi: 217

Serdal Adalı: 140

Hürser Tekinoktay: 20

Geçersiz: 1

Boş: 1



6. sandık

Ahmet Nur Çebi: 192

Serdal Adalı: 184

Hürser Tekinoktay: 26

Geçersiz: 1

Boş: 0



7. sandık

Ahmet Nur Çebi: 233

Serdal Adalı: 157

Hürser Tekinoktay: 20

Geçersiz: 0

Boş: 0



8. sandık

Ahmet Nur Çebi: 203

Serdal Adalı: 145

Hürser Tekinoktay: 24

Geçersiz: 0

Boş: 0



9. sandık

Ahmet Nur Çebi: 215

Serdal Adalı: 177

Hürser Tekinoktay: 15

Geçersiz: 0

Boş: 1



10. sandık

Ahmet Nur Çebi: 186

Serdal Adalı: 172

Hürser Tekinoktay: 27

Geçersiz: 0

Boş: 0



11. sandık

Ahmet Nur Çebi: 261

Serdal Adalı: 163

Hürser Tekinoktay: 34

Geçersiz: 0

Boş: 0



12. sandık

Ahmet Nur Çebi: 280

Serdal Adalı: 152

Hürser Tekinoktay: 46

Geçersiz: 2

Boş: 2

13. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 375

Serdal Adalı: 71

Hürser Tekinoktay: 47



14. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 342

Serdal Adalı: 114

Hürser Tekinoktay: 44



15. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 312

Serdal Adalı: 94

Hürser Tekinoktay: 46



16. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 247

Serdal Adalı: 101

Hürser Tekinoktay: 24

Toplam 16 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 4 bin 15 oya ulaşırken, Serdal Adalı 2 bin 311 ve Hürser Tekinoktay ise 458 oy aldı.

Bu arada kongrede siyah-beyazlı takımın eski Fransız futbolcusu Pascal Nouma ile şarkıcı Murat Boz da oy verdi. Oy verme işlemi sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Nouma, kendisi için önemli bir gün olduğunu belirterek, "İlk defa seçime katılıyorum. Mutluyum. Eski başkana teşekkür ediyorum. Bilmiyorum yeni başkan kim olacak. Ben yaşlandım ama Beşiktaşlıyım. Benim oğlum futbolcu olarak geliyor. O futbol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Başkan adaylarının yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

Ahmet Nur Çebi:

Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay

Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci



Serdal Adalı:

Asıl üyeler: Emin Önal, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu

Yedek üyeler: Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, Erdal Karacan, Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora



Hürser Tekinoktay:

Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, Temuçin Tüzecan, Emir Tamer, Mehmet Bilal Özokur, Ercan Ozan, Levon Kamer Dökmeciyan, Ersan Aksoylu

Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Çağrı Göksel, Tunga Fişekçioğlu

AHMET NUR ÇEBİ: ''KOLTUK İÇİN GELMİYORUM''

Adaylardan ilk söz alan Ahmet Nur Çebi oldu. Çebi, ''Beşiktaş'a yakışır bir genel kurul istiyorum. Katılımcı ve paylaşımcı bir Beşiktaş istiyorum. Birlik beraberliğimizi herkese gösterelim. Beşiktaş’ta bindirilmiş kitleler yoktur. Beşiktaş’ta böyle bir şey olmadığını herkes görecek. Bugün Beşiktaş için bir yol ayrımıdır. Ben koltuk için gelmiyorum. Ben Beşiktaş'a bir şeyler vermek için gelmek istiyorum.'' şeklinde konuştu.

Ahmet Nur Çebi kimdir? Ahmet Nur Çebi serveti ne kadar?

Peki, Ahmet Nur Çebi kimdir? Ahmet Nur Çebi serveti ne kadar? İşte Ahmet Nur Çebi hakkında bilinmeyenler...

Ahmet Nur Çebi kimdir?

Ahmet Nur Çebi, 1959 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi. Babası iş adamı Yaşar Kaptan Çebi, annesi Ayten Çebi'dir. Tayfun Çebi ve Arzu Efe adında kardeşi vardır. Babası sanayici olup demir çelik ticareti yaptığından işi gereği 1964 senesinde Karabük'e göç etmesi nedeniyle Çebi, burada öğrenim gördü.

TED Karabük Koleji lisesinde okudu. 1983 senesinde Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu. Yurt dışında bu alanda bir buçuk sene eğitim aldı. Askerliğini 1985 senesinde Ağrı Eleşkirt 29. Piyade Alayı'nda yedek olarak tamamladı.

Ahmet Nur Çebi, Çebi enerji, martaş liman tesisleri, Çebi denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ayrıca Türkiye Karabük demir çelik işletmeleri yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve haddeciler derneği başkanlığı vazifelerini yürütmektedir.

1986 senesinde Berna Çebi ile evlendi. Bu evlilikten Elgiz Nur, Mina Nur ve Yaşar Kaptan adlarında 3 çocuğu oldu.

Ahmet Nur Çebi, Çebi enerji, martaş liman tesisleri, Çebi denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Ayrıca Türkiye Karabük demir çelik işletmeleri yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve haddeciler derneği başkanlığı görevinde bulunmuştur. Babası Yaşar Kaptan Çebi ve kardeşi Tayfun Çebi ile beraber demir çelik sanayiinde, 1964'te Karabük'te babasının kurduğu haddehaneden (demir çelik üretim tesisi) bir adım öteye geçerek, 1990 yılında Çorlu'da bir haddehane yatırımı daha yaptı. Bunu takip eden üç sene sonrasında Marmara Ereğlisi'nde bir liman yatırımı gerçekleştirdi. Onun hemen akabinde bu limanın yapımına gerekçe olan asıl büyük yatırımını yaptı. 2001'de bir buçuk milyon ton kapasiteli demir çelik izabe tesislerini, 2002'de izabe tesisi ile beraber çalışan bir milyon ton kapasiteli haddehaneyi ve 2005'te de kendi enerjisini üretebileceği bir elektrik santralini devreye aldı. Bu arada armatörlük ile ilgili büyük yatırımlar yaptı.