Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un grupları ve rakipleri belli oldu. Beşiktaş I Grubu'nda Genk, Malmö ve Sarpsborg ile eşleşirken, Fenerbahçe D Grubu'nda Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile sahaya çıkacak. Tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'ne katılan Akhisar ise J Grubu'nda Sevilla, Krasnodar ve Standart Liege ile bir üst tur için mücadele edecek.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki Şampiyonlar Liginden sonra en önemli 2. futbol organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde takımlarımızın gruplar belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimine Beşiktaş 1, Fenerbahçe 2, Akhisarspor ise 4. torbadan katılmıştı. Ön eleme maçları öncesi 3. torbada yer alan Fenerbahçe, 1. torbada yer alan Zenit ve Basel’in elenmesiyle 2. torbaya yükselmişti.

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ GRUPLARI...

A GRUBU

Bayer Leverkusen

Ludogorets

Zurich

AEK Larnaca

B GRUBU

Salzburg

Celtic

Leipzig

Rosenborg

C GRUBU

Zenit

Kobenhavn

Bordeaux

Slavia Prag

D GRUBU

Anderlecht

FENERBAHÇE

Dinamo Zagreb

Spartak Trnava

E GRUBU

Arsenal

Sporting

Qarabag

Vorskla

F GRUBU

Olympiakos

Milan

Real Betis

Dudelange

G GRUBU

Villarreal

Rapid Wien

Spartak Moskova

Rangers

H GRUBU

Lazio

Marsilya

Eintracht Frankfurt

Limassol

I GRUBU

BEŞİKTAŞ

Genk

Malmö

Sarpsborg

J GRUBU

Sevilla

Krasnodar

Standart Liege

AKHİSAR

K GRUBU

Dinamo Kiev

Astana

Rennes

Jablonec

L GRUBU

Chelsea

PAOK

BATE Borisov

Vidi

Şok bir sonuçla birinci torbada yer alan Rusya’dan Zenit ve İsviçre’den Basel’in elenmeleri sonrası normalde üçüncü torbada olan Fenerbahçe ise ikinci torbaya kadar yükselebildi. İkinci kategoride de Fenerbahçe ile birlikte Marsilya, Milan ve Real Betis gibi kulüpler yer alacak. 48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar 4’erli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA’daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta yer alamayacak.

Türkiye Kupası’nı kazandığı için direkt gruplara kalan bir diğer temsilcimiz Akhisarspor son torbadan kura çekimine katılacak. 12 grubun yer alacağı kura çekiminde her torbadan birer takım, 4’erli şekilde bir grubu oluşturacak. Aynı torbada bulunan ve aynı ülkeden olan takımlar grup aşamasında birbirlerine rakip olmayacak. Grup maçları 20 Eylül 2018 tarihinde başlayacak ve 13 Aralık 2018 tarihinde son bulacak. İlk iki sırayı alanlar bir üst tura çıkacak. Final maçı ise 29 Mayıs 2019’da Azerbaycan’ın Başkent’i Bakü’de bulunan Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ TORBALARI

1. TORBA

Sevilla

Arsenal

Chelsea

Zenit

Bayer Leverkusen

Dynamo Kyiv

BEŞİKTAŞ

Salzburg

Olympiakos

Villarreal

Anderlecht

Lazio

2. TORBA

Sporting Lisbon

Ludogorets

Kobenhavn

Marseille

Celtic

PAOK

Milan

Genk

FENERBAHÇE

Krasnodar

Astana

Rapid Wien

3. TORBA

Real Betis

Qarabağ

BATE Borisov

Dinamo Zagreb

RB Leipzig

Eintracht Frankfurt

Malmö

Spartak Moskova

Standard Liege

Zürich

Bordeaux

Rennes

4. TORBA

Apollon

Rosenborg

Vorskla Poltava

Slavia Prag

AKHİSAR BELEDİYESPOR

Jablonec

AEK Larnaca

Vidi

Rangers

Dudelange

Spartak Trnava

Sarpsborg

Kaynaklar ; Mynet

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