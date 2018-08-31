Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un grupları ve rakipleri belli oldu. Beşiktaş I Grubu'nda Genk, Malmö ve Sarpsborg ile eşleşirken, Fenerbahçe D Grubu'nda Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile sahaya çıkacak. Tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'ne katılan Akhisar ise J Grubu'nda Sevilla, Krasnodar ve Standart Liege ile bir üst tur için mücadele edecek.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki Şampiyonlar Liginden sonra en önemli 2. futbol organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde takımlarımızın gruplar belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi kura çekimine Beşiktaş 1, Fenerbahçe 2, Akhisarspor ise 4. torbadan katılmıştı. Ön eleme maçları öncesi 3. torbada yer alan Fenerbahçe, 1. torbada yer alan Zenit ve Basel’in elenmesiyle 2. torbaya yükselmişti.
İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ GRUPLARI...
A GRUBU
Bayer Leverkusen
Ludogorets
Zurich
AEK Larnaca
B GRUBU
Salzburg
Celtic
Leipzig
Rosenborg
C GRUBU
Zenit
Kobenhavn
Bordeaux
Slavia Prag
D GRUBU
Anderlecht
FENERBAHÇE
Dinamo Zagreb
Spartak Trnava
E GRUBU
Arsenal
Sporting
Qarabag
Vorskla
F GRUBU
Olympiakos
Milan
Real Betis
Dudelange
G GRUBU
Villarreal
Rapid Wien
Spartak Moskova
Rangers
H GRUBU
Lazio
Marsilya
Eintracht Frankfurt
Limassol
I GRUBU
BEŞİKTAŞ
Genk
Malmö
Sarpsborg
J GRUBU
Sevilla
Krasnodar
Standart Liege
AKHİSAR
K GRUBU
Dinamo Kiev
Astana
Rennes
Jablonec
L GRUBU
Chelsea
PAOK
BATE Borisov
Vidi
Şok bir sonuçla birinci torbada yer alan Rusya’dan Zenit ve İsviçre’den Basel’in elenmeleri sonrası normalde üçüncü torbada olan Fenerbahçe ise ikinci torbaya kadar yükselebildi. İkinci kategoride de Fenerbahçe ile birlikte Marsilya, Milan ve Real Betis gibi kulüpler yer alacak. 48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar 4’erli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA’daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta yer alamayacak.
Türkiye Kupası’nı kazandığı için direkt gruplara kalan bir diğer temsilcimiz Akhisarspor son torbadan kura çekimine katılacak. 12 grubun yer alacağı kura çekiminde her torbadan birer takım, 4’erli şekilde bir grubu oluşturacak. Aynı torbada bulunan ve aynı ülkeden olan takımlar grup aşamasında birbirlerine rakip olmayacak. Grup maçları 20 Eylül 2018 tarihinde başlayacak ve 13 Aralık 2018 tarihinde son bulacak. İlk iki sırayı alanlar bir üst tura çıkacak. Final maçı ise 29 Mayıs 2019’da Azerbaycan’ın Başkent’i Bakü’de bulunan Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ TORBALARI
1. TORBA
Sevilla
Arsenal
Chelsea
Zenit
Bayer Leverkusen
Dynamo Kyiv
BEŞİKTAŞ
Salzburg
Olympiakos
Villarreal
Anderlecht
Lazio
2. TORBA
Sporting Lisbon
Ludogorets
Kobenhavn
Marseille
Celtic
PAOK
Milan
Genk
FENERBAHÇE
Krasnodar
Astana
Rapid Wien
3. TORBA
Real Betis
Qarabağ
BATE Borisov
Dinamo Zagreb
RB Leipzig
Eintracht Frankfurt
Malmö
Spartak Moskova
Standard Liege
Zürich
Bordeaux
Rennes
4. TORBA
Apollon
Rosenborg
Vorskla Poltava
Slavia Prag
AKHİSAR BELEDİYESPOR
Jablonec
AEK Larnaca
Vidi
Rangers
Dudelange
Spartak Trnava
Sarpsborg
Kaynaklar ; Mynet
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