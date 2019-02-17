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Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. hafta maçlarının programı belli oldu. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. hafta maçlarının programı belli oldu. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak.

17 Şubat 2019 Pazar 11:43
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 23. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak.

Süper Lig'de 23 ve 24. hafta maçlarının programı şöyle:

22 Şubat Cuma:

  • 20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)
  • 20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

23 Şubat Cumartesi:

  • 13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
  • 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
  • 19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

24 Şubat Pazar:

  • 13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Stadı açıklanmadı)
  • 16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
  • 19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)

25 Şubat Pazartesi:

  • 21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

1 Mart Cuma:

  • 20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

2 Mart Cumartesi:

  • 16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
  • 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
  • 19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

3 Mart Pazar:

  • 13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)
  • 16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
  • 19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

4 Mart Pazartesi:

  • 20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
  • 20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 17.02.2019 12:47
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe maçının tarihi belli oldu
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