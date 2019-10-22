Bein Sports Haber yayın akışı! 22 Ekim Salı Bein Sports Haber'de bugün neler var? GS-Real Madrid maçı

Galatasaray ve Real Madrid bu akşam Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda karşı karşıya geliyor. Bu kapsamda futbolseverler maçla ilgili detayları araştırıyor. Galatasaray, bu karşılaşma ile Avrupa kupalarında 282. karşılaşmasına çıkıyor. Taraftarlar şimdi Bein Sports Haber yayın akışı hakkında araştırma yapıyor. Peki, 22 Ekim Bein Sports Haber'de bugün neler var? İşte cevabı...