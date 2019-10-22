Bein Sports Haber yayın akışı! 22 Ekim Salı Bein Sports Haber'de bugün neler var? GS-Real Madrid maçı

Bein Sports Haber yayın akışı hakkında araştırmalar şu sıralar arama motorlarında artış gösterdi. Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Galatasaray Real Madrid maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Milyonlarca futbolsever Galatasaray Real Madrid karşılaşması nedeniyle araştırmalara başladı. Peki, 22 Ekim Salı Bein Sports Haber'de bugün neler var? İşte Bein Sports Haber yayın akışı...
22 EKİM BEİN SPORTS HABER YAYIN AKIŞI
Bein Sports Haber 22 Ekim yayın akışı, yayıncı kuruluşun internet sitesinde yer almıyor. Ancak 22 Ekim Bein Sports 1 yayın akışını aşağıda bulabilirsiniz.
22 EKİM BEİN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Süper Lig Maç Sonu
10:45 Süper Lig Kısa Özet
11:00 Haftanın Öyküleri
11:30 Dünden Bugüne
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
14:00 Maç Saati
15:30 Türkiye'de Haftanın Golleri
15:30 Süper Lig Maç Sonu
17:00 UEFA Avrupa Ligi
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü
21:00 beIN Manşet
22:00 Galatasaray - Real Madrid
22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00 Galatasaray - Real Madrid
GALATASARAY AVRUPA'DA 282. KEZ SAHNE ALIYOR
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında 22 Ekim Salı günü İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak.
Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) sahasında 1-0 yenildi. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu'nda 2 maçta 1 puan alabildi. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen eflatun-beyazlı takım, averajla son sırada kaldı.
FALCAO YİNE YOK
Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Real Madrid karşısında forma giyemeyecek.
Aşil tendonunda ağrısı bulunan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından Real Madrid müsabakasında da sahadaki yerini alamayacak.
Sakatlığı geçen Mario Lemina ile cumartesi günkü antrenmanda ağrı hissettiği için dün tedbir amaçlı takımla çalıştırılmayan Sofiane Feghouli, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.
İspanyol ekibinde ise 6 futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.