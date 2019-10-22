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Bein Sports Haber yayın akışı! 22 Ekim Salı Bein Sports Haber'de bugün neler var? GS-Real Madrid maçı

Galatasaray ve Real Madrid bu akşam Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda karşı karşıya geliyor. Bu kapsamda futbolseverler maçla ilgili detayları araştırıyor. Galatasaray, bu karşılaşma ile Avrupa kupalarında 282. karşılaşmasına çıkıyor. Taraftarlar şimdi Bein Sports Haber yayın akışı hakkında araştırma yapıyor. Peki, 22 Ekim Bein Sports Haber'de bugün neler var? İşte cevabı...

Bein Sports Haber yayın akışı! 22 Ekim Salı Bein Sports Haber'de bugün neler var? GS-Real Madrid maçı

Galatasaray ve Real Madrid bu akşam Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda karşı karşıya geliyor. Bu kapsamda futbolseverler maçla ilgili detayları araştırıyor. Galatasaray, bu karşılaşma ile Avrupa kupalarında 282. karşılaşmasına çıkıyor. Taraftarlar şimdi Bein Sports Haber yayın akışı hakkında araştırma yapıyor. Peki, 22 Ekim Bein Sports Haber'de bugün neler var? İşte cevabı...

22 Ekim 2019 Salı 20:44
Bein Sports Haber yayın akışı! 22 Ekim Salı Bein Sports Haber'de bugün neler var? GS-Real Madrid maçı

Bein Sports Haber yayın akışı hakkında araştırmalar şu sıralar arama motorlarında artış gösterdi. Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Galatasaray Real Madrid maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Milyonlarca futbolsever Galatasaray Real Madrid karşılaşması nedeniyle araştırmalara başladı. Peki, 22 Ekim Salı Bein Sports Haber'de bugün neler var? İşte Bein Sports Haber yayın akışı...

22 EKİM BEİN SPORTS HABER YAYIN AKIŞI

Bein Sports Haber 22 Ekim yayın akışı, yayıncı kuruluşun internet sitesinde yer almıyor. Ancak 22 Ekim Bein Sports 1 yayın akışını aşağıda bulabilirsiniz.

22 EKİM BEİN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Süper Lig Maç Sonu

10:45 Süper Lig Kısa Özet

11:00 Haftanın Öyküleri

11:30 Dünden Bugüne

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

14:00 Maç Saati

15:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

15:30 Süper Lig Maç Sonu

17:00 UEFA Avrupa Ligi

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

21:00 beIN Manşet

22:00 Galatasaray - Real Madrid

22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00 Galatasaray - Real Madrid

GALATASARAY AVRUPA'DA 282. KEZ SAHNE ALIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında 22 Ekim Salı günü İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) sahasında 1-0 yenildi. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu'nda 2 maçta 1 puan alabildi. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen eflatun-beyazlı takım, averajla son sırada kaldı.

FALCAO YİNE YOK

Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Real Madrid karşısında forma giyemeyecek.

Aşil tendonunda ağrısı bulunan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından Real Madrid müsabakasında da sahadaki yerini alamayacak.

Sakatlığı geçen Mario Lemina ile cumartesi günkü antrenmanda ağrı hissettiği için dün tedbir amaçlı takımla çalıştırılmayan Sofiane Feghouli, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

İspanyol ekibinde ise 6 futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.

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