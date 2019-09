Batı basını yılın en kötü 11'ini topladı, Beşiktaş'ın kale bekçisi Karius demirbaş oldu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) her sezonun en iyilerini belirleme iddiasıyla düzenlediği tören bu yıl da tartışmalar eşliğinde geride kalırken, en kötülerin kim olabileceği sorusunu beraberinde getirdi. İspanya'nın en çok okunan spor gazetesi Marca ile İngiltere'nin en çok satan tabloidi The Sun'ın yılın en kötü 11'ini oluştururken üzerinde birleştiği bir isim vardı: Liverpool'dan Beşiktaş'a transfer olan kaleci Loris Karius.

En kötüler kadrosunu geçen sezon kendilerinden beklenen düzeyin tümüyle gerisine düşenlerden oluşturduğunu belirten The Sun'ın spor servisi, Premier Lig devi Liverpool'da üst üste hatalar yapmasının ardından Beşiktaş'a gönderilen 26 yaşındaki Alman file bekçisinin büyük başarısızlıklara imza atıp eleştirileri toplamaya devam ettiğinin altını çizdi.

Karius'un yazın kiralık süresini kısa kesip ayrılma çabalarının başarısızlığa uğramasına rağmen Beşiktaş için düzgün şekilde emek vermeye devam ettiği, ancak çok ciddi hatalarla birlikte anıldığı vurgulandı.

Geçen sezon tarihinin en kötü performanlarından birini sergilemiş Real Madrid'in 38 La Liga maçının 17'sinde ilk 11'de sahaya çıkmayan Marcelo'nun FIFA tarafından en iyi 11'de ödüllendirilmesi alay konusu olmuştu.

Brezilyalı sol beki yılın en kötü 11'ine alan The Sun, bir diğer Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen Türkiye kökenli Alman milli futbolcu Mesut Özil'e de listede yer verdi.

"2019'da Mesut'un sahadaki istikrarsızlığı neredeyse teknik direktör Unai Emery'nin Arsenal'in orta saha oyuncusu hakkındaki görüşleri kadar istikrarsızdı" esprisini yapan The Sun, Özil'in haftada 350 bin sterlin ücret aldığına dikkat çekti.

İspanya'nın önde gelen spor gazetesi Marca'nın 2019 yılının en kötü 11'inin kale bekçisi de Loris Karius oldu.

4-3-3 dizilişiyle kurulan kadroda şu isimler yer aldı: Loris Karius; Stephan Lichtsteiner, Shkodran Mustafi, Phil Jones, Layvin Kurzawa; Fred, Renato Sanches, Philippe Coutinho; Javier Pastore, Alexis Sanchez, Quincy Promes.

MARCA: The Worst XI after almost 100,000 votes pic.twitter.com/NFqrYyGbI2