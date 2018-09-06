Basketbol Dünyasının Duayen İsmi Hayatını Kaybetti

Türkiye'de basketbolun önemli isimlerinden biri olan İsmet Badem, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Yıllarca basketbol yorumculuğu yapan İsmet Badem, motor tutukusu ile biliniyordu. Vefat haberinden 1 saat önce Instagram'dan hikaye paylaşan Badem, arkadaşları ile birlikte motoruyla fotoğraf paylaşmıştı... Badem'in trafik kazası sonucu öldüğü ifade ediliyor.

İsmet Badem Kimdir?

1972 - 1973 yılarında Samsunspor Basketbol takımında yıldızı parladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi. Basketbolu bıraktıktan sonra çeşitli dergilerde, Murat Murathanoğlu'nun sunduğu canlı tv programlarında yorumculuk yapan İsmet Badem üç kitap yazmıştır. Dünyada ilk kez tüm içeriği basketbol olan 12 sayfalık Fanatik Basket gazetesini çıkarmıştır. Tam 13 sene yayın hayatında kalmıştır.

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