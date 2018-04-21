Bahçeli'den Olaylı Derbi Hakkında Flaş Yorum

MHP Liderinden Fenerbahçe Beşikta maçı yorumu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün düzenlediği basın toplantısında geçtiğimiz gün oynanan ve olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasına ilişkin değerlendirme yaptı ve önemli ifadeler kullandı.

Basın toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendiren Bahçeli, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasını takip edemediğini dile getirdi. Bahçeli olaylı karşılaşma ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Maçı takip edemedim ancak Beşiktaş'ın hocası, Türkiye'nin hocasıdır. Türkiye'yi dünya üçüncülüğüne taşımış bir değerdir. Kendisine yapılmış olan bu saldırıyı şiddetle kınadım. Hocamı da aramak suretiyle geçmiş olsun dileklerimi bildirdim. Beşiktaş sahadan kaçmaz, bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum."

İşte Bahçeli'nin o açıklaması..

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