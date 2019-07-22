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Avrupa'daki Rakiplerimiz Belli Oldu!

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibinin belli olmasından sonra, saat 15.00'da çekilen kuranın ardından Trabzonspor ve Malatyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Avrupa'daki Rakiplerimiz Belli Oldu!

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibinin belli olmasından sonra, saat 15.00'da çekilen kuranın ardından Trabzonspor ve Malatyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:24
Avrupa'daki Rakiplerimiz Belli Oldu!

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayıp, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanan Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu.

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, Viktoria Plzen - Olimpiakos maçının galibi olacak.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos'ta oynanacak.

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLDU

Trabzonspor maçlarının ilk ayağını 8 Ağustos'ta, rövanş maçını ise 15 Ağustos'ta oynayacak. Sparta Prag'da bir dönem Galatasaray formasını giymiş olan Semih Kaya forma giyiyor.

MALATYASPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLDU

Yeni Malatyaspor ikinci turdaki ilk maçını 25 Temmuz'da, rövanş karşılaşmasını ise 1 Ağustos'ta oynacak. 

Temsilcimiz tur atlaması durumunda, karşı eşleşmeden gelen rakibiyle 8-15 Ağustos tarihlerinde karşılaşacak.

Bu etabın kazananı play-off rakibini bekleyecek. Play-off etabını geçen takımlar ise grup aşamasına kalmaya hak kazanacak.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.07.2019 15:29
Anahtar Kelimeler:
avrupa daki rakiplerimiz belli oldu
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