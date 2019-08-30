avrupa daki rakiplerimiz belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından bu kez Avrupa Ligi için heyecan dorukta... Temsilcilerimizden Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

İŞTE GRUPLAR

A GRUBU: Sevilla, AOPEL, Karabağ, F91 Dudelange

B GRUBU: Dinamo Kiev, Kopenhag, Malmö, Lugano

C GRUBU: Basel, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor

D GRUBU: Sporting Lizbon, PSV, Rosenborg, LASK,

E GRUBU: Lazio, Celtic, Rennes, Cluj

F GRUBU: Arsenal, Frankurt, Standart Liege

G GRUBU: Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers

H GRUBU: CSKA Moskova, Ludogorets, Espanyol, Ferencvaros

I GRUBU: Wolfsburg, Gent, St. Etienne, FC Oleksandriya

J GRUBU: Roma, Borussia Monchengladbach, Başakşehir, Wolfsberg

K GRUBU: Beşiktaş, Braga, Wolverhampton, Bratislava

L GRUBU: Manchester United, Astana, Partizan

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ TORBALARI:

1. TORBA: Sevilla, Arsenal, Porto, Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, BEŞİKTAŞ, Basel, Sporting, CSKA Moskova, Wolfsburg, Lazio

2. TORBA: PSV, Krasnodar, Celtic, Kopenhag, Braga, Gent, Borussia Monchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogorets, APOEL, Eintracht Frankfurt

3. TORBA: Saint-Etienne, Karabağ, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolverhampton, Rennes, Rosenborg, BAŞAKŞEHİR

4. TORBA: AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes, TRABZONSPOR, FC Oleksandriya, F91 Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger AC, Slovan Bratislava, FC Lugano, Glasgow Rangers, Cluj, Ferencvaros

İLK MAÇLAR 19 EYLÜL'DE!

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA