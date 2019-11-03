Avrupa'da millilerin gecesi: Çağlar, Cenk ve Ozan'dan kritik goller

Çağlar Söyüncü'nün Leicester City formasıyla İngiliz Premier Lig'de ilk golünü kaydetmesi ve takımının galibiyetinde önemli rol oynamasının ardından, Türkiye milli futbol takımının diğer yıldızlarından da güzel haberler geldi.

Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun, 90+7. dakikada Tottenham ağlarına bıraktığı golle takımının evinde berabere kalmasını sağladı.

Alman Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, Augsburg deplasmanında takımı 2-1 gerideyken 71. dakikada kafayla beraberlik golünü attı.

Gazprom sponsorluğundaki mavi-beyazlılar deplasmandan 2-3 galip ayrıldı.

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