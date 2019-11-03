Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98463
ALTIN
278.095
DOLAR
5.7018
STERLIN
7.3868
EURO
6.3664
Kızılay personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
2019 EKPSS engelli memur kontenjanları açıklandı mı? EKPSS engelli memur ataması ne zaman?
Gençlere Müjde! Cumhurbaşkanlığı'dan Gençlere Yarı Zamanlı İş İmkanı!
Her Eve 5 Bin TL Yardım İçin Kanun Teklifi!
Mehmet Ali Çelebi'den Bekçileri Sevindirecek Kanun Teklifi

Avrupa'da millilerin gecesi: Çağlar, Cenk ve Ozan'dan kritik goller

Çağlar Söyüncü'nün ardından yine Premier Lig'de Cenk Tosun, Bundesliga'da Ozan Kabak takımları adına kritik goller kaydetti.

Avrupa'da millilerin gecesi: Çağlar, Cenk ve Ozan'dan kritik goller

Çağlar Söyüncü'nün ardından yine Premier Lig'de Cenk Tosun, Bundesliga'da Ozan Kabak takımları adına kritik goller kaydetti.

03 Kasım 2019 Pazar 22:22
Avrupa'da millilerin gecesi: Çağlar, Cenk ve Ozan'dan kritik goller

Çağlar Söyüncü'nün Leicester City formasıyla İngiliz Premier Lig'de ilk golünü kaydetmesi ve takımının galibiyetinde önemli rol oynamasının ardından, Türkiye milli futbol takımının diğer yıldızlarından da güzel haberler geldi. 

Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun, 90+7. dakikada Tottenham ağlarına bıraktığı golle takımının evinde berabere kalmasını sağladı.

Alman Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, Augsburg deplasmanında takımı 2-1 gerideyken 71. dakikada kafayla beraberlik golünü attı.

Gazprom sponsorluğundaki mavi-beyazlılar deplasmandan 2-3 galip ayrıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
avrupa da millilerin gecesi çağlar cenk ozan dan kritik goller
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayserispor, Fenerbahçe'nin 'umudunu' kırdı
Kayserispor, Fenerbahçe'nin 'umudunu' kırdı
TEV, Gençler “Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin” Diye İstanbul Maratonu’nda Koşacak!
TEV, Gençler “Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin” Diye İstanbul Maratonu’nda Koşacak!
Maç Sonucu:Tarsus İdman Yurdu 1 Fenerbahçe 3
Maç Sonucu:Tarsus İdman Yurdu 1 Fenerbahçe 3

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim