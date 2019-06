Avcı: “Futbolcular kendine yatırım yapmalı”

Genç sporcularının geleceği İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde konuşuldu

Türk Milli Takımı’nda önemli başarılara imza atan ve şu an SV Werder Bremen’de oynayan Nuri Şahin, Nuri Şahin: My Master Game Plan etkinliğinin ikinci gününde, Beşiktaş’ın yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bir araya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü iş birliğiyle Possible Institute çatısı altında düzenlenen etkinlikte, genç yeteneklerin kariyer planlamaları için önemli olan noktalar tartışıldı.

Avcı: “Alman Milli Takımı’nın en iyi 2 oyuncusu Türk”

Türkiye’de yetenekli çok sayıda genç futbolcu olduğunu belirten Abdullah Avcı, doğru yönlendirme ile bu yeteneklerin önemli yerlere gelebileceğini belirtti. Avcı: “Türkiye’de yetenekle ilgili bir sıkıntımız yok. Esas sıkıntı eğitim ve organizasyonla ilgili. Alman Milli Takımı’na bakın. En yetenekli iki oyuncusu Türk. Neden? Çünkü Almanya’nın sistemi çok iyi. Almanya’da okullar ve kulüpler birbirine entegre olmuş durumda. Almanya’da 9 yaşındaki çocuk bile nasıl beslenmesi gerektiğini biliyor. Bütün çocuklar futbolcu olsa da eğitimlerine devam ediyorlar. Sosyo-ekonomik açıdan da bir düzen var. Spor eğitimi yanında çocuklara mesleki eğitim de veriliyor. Eğer futbolcu olamazsa başka bir mesleği daha oluyor. Biz de Almanya’daki gibi bir standart oluşturabilirsek çok daha iyi yerlerde olabiliriz” dedi.

Nuri Şahin: “Hayat sadece futboldan ibaret değil”

Futbol kariyerine altyapıdan başlayan Nuri Şahin ise bunun kariyeri için fark yarattığını söyledi. Şahin: “Ben altyapıdan yetiştim. Futbol oynuyordum, gol atıyordum, annem gelip beni tebrik ediyor sonrasında da pazartesi günü okula gideceğimi söylüyordu. Türkiye’de aileler çocuklarına böyle davranmıyor. 14 – 17 yaşındaki çocuklar bile profesyonel futbolcular gibi yaşıyor. O noktadan ilerleyemeyince de bu onlar için yıkım oluyor. Bu yüzden Nuri Şahin Akademi’de sporcuların ailelerine de dokunacağız. Bizim akademide ailelerin haftada en az iki gün katılma zorunluğu var. Aynı zamanda ailelere özel kurs hazırlıyoruz. Ailelere de yatırım yapmak istiyoruz ki onlar da çocuklarına doğru yatırım yapabilsin. Örneğin sporcu çocukların nasıl beslenmesi gerektiğini aileleri de bilmeli” dedi. Hayatın sadece futboldan ibaret olmadığını belirten Şahin sözlerine şu şekilde devam etti: “Hayat sadece futboldan ibaret olduğu zaman sıkıcı oluyor. Benim kendimi geliştirmek istememin ilk sebebi farklı kişilerle farklı ortamlarda sohbet edebilmek. Okuduğum bir kitaptan bir gün birisi ile konusu gelir de konuşurum diye notlar alıyorum. Bunun bana saha dışında da faydası oluyor.”

Dr. Alan Watkins: “Başarı sadece teknik kapasiteden ibaret değildir”

Etkinliğin ikinci kısmında Olimpik sporcularla çalışan ve insan performansı üzerine uzmanlaşmış bir bilim insanı olan Dr. Alan Watkins ile canlı bağlantı gerçekleştiren Nuri Şahin, Watkins ile sporda doğru liderlik ve yöneticilik kavramlarıyla ilgili konuştu. İyi bir lider ile iyi bir sporcu arasında ortak niteliklere değinen Watkins, bu özellikleri şu şekilde özetledi: “İlk ortak özellik, hırs, arzu ve hedefe odaklanmaktır. Bunlar altın madalya kazanmak isteyen bir sporcuda ya da kazanmak isteyen bir liderde olmak zorundadır. İkincisi, iyi bir sporcu veya iyi bir lider kendisini geliştirmek için danışmanlık almaya açık olmalıdır. Sporda veya iş hayatında, başarı sadece teknik kapasiteden ibaret değildir. Başarılı liderler kendilerini tek boyutta değil, birçok alanda geliştirir. İnsani ilişkiler bu konuda çok değerlidir. Üçüncü ortak özellik de gelecekle ilgili sofistike düşünebilmeleridir. Her iki tarafta ayrıntılı bir şekilde planlanmış bir bakış açısına sahiptir.” İyi bir takım lideri olmanın iyi bir koç olmak anlamına gelmediğini belirten Watkins: “İyi bir oyuncu ya da takım kaptanı olmak, iyi koç olmaya göre daha kolaydır. İyi bir oyuncuyken bireysel başarıyı önde tutmanız gerekirken, bir koç olmak için birçok konuda iyi olmanız gerekir. Bugün en iyi koç, teknik ve taktik becerilerinin yanı sıra ileri düzeyde insani ilişkilerine sahip olandır. Teknik bilgilerini ileriye taşıyamayan antrenörler başarısız olmaya mahkumdur” dedi.

Günün son bölümünde ise Nuri Şahin e-spor yatırımlarını, Futbolist ile olan ortaklığı üzerinden anlattı. Gelecekte e-sporun geleneksel futbolla olası rekabeti hakkında da yorumlarda bulunan Nuri Şahin ve konukları, geleneksel futbolun her ne sebeple olursa olsun seyirci kaybetmeyeceğini belirtti. Bununla birlikte, Şahin e-spor yatırımlarının her geçen gün artacağı bilgisini de paylaştı.



Nuri Şahin: My Master Game Plan etkinliğinin ilk günü ise Vakıfbank’ı dünya şampiyonu yapan Vakıfbank Spor Kulübü ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Baş Antrenörü Giovanni Guidetti ve Türkiye’yi NBA’de temsil eden Cleveland Cavaliers Basketbol Oyuncusu Cedi Osman’ın katılımıyla gerçekleşti.

