Arda Turan'ın Alacağı Maaş Belli Oldu-Hepsini Başakşehir Ödeyecek

Önceki gün sürpriz bir gelişme yaşanmış ve Barcelona'da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan kendisini 2.5 yıllığına Başakşehir formasına kiralık olarak bağlayan anlaşmayı kabul etti. Flaş transferin ardındna Arda'nın maaşının ne kadar olacağı tartışılırken bu konuda Barcelona'dan bir son dakika açıklaması geldi.

İspanyol devi Barcelona'nın Kulüp Başkan Yardımcısı Jordi Mestre, Başakşehir'in Arda Turan transferinin detaylarını dünya kamuoyuna açıkladı. Barcelona'dan Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan ile ilgili Katalan kulübünden yapılan açıklamada Arda'nın maaşı ve diğer detaylar da aktarıldı..

Süğper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in, Arda Turan'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığını belirterek sözlerine başlayan Jordi Mestre, "Arda Turan'ın tüm maliyetini Başakşehir karşılayacak" ifadelerini kullandı.

Arda Turan Barcelona'dan yıllık 8 milyon euro ücret kazanıyordu.

Daha önce bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlerde Arda Turan'ın maaşının bir kısmı Barcelona tarafından ödeneceği iddia edilmişti. Ancak transfer görüşmelerinde Katalan ekibi bu maddeyi kabul etmedi ve tüm maaşını Başakşehir'in vermesini istedi.

Medipol Başakşehir, Arda Turan için Barcelona'yla anlaşma sağlandığını sosyal medya platformu Twitter üzerinde bulunan hesabından kamuoyuna açıkladı.

Barcelona kulübü de bir duyuru yaparak oyuncunun 2,5 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Katalan ekibi bu sürede Arda'yı isterse satabilir.

kpsscafe.com.tr | Ankara