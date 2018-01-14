Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Arda Turan'ın Alacağı Maaş Belli Oldu-Hepsini Başakşehir Ödeyecek

Milli futbolcumuz Arda Turan, önceki gün yapılan açıklama ile Başakiehir'e transfer oldu. Transferin ardından Arda'nın ne kadar maaş alacağı büyük merak konusu oldu.

banner396

Arda Turan'ın Alacağı Maaş Belli Oldu-Hepsini Başakşehir Ödeyecek

Milli futbolcumuz Arda Turan, önceki gün yapılan açıklama ile Başakiehir'e transfer oldu. Transferin ardından Arda'nın ne kadar maaş alacağı büyük merak konusu oldu.

14 Ocak 2018 Pazar 09:36
Arda Turan'ın Alacağı Maaş Belli Oldu-Hepsini Başakşehir Ödeyecek

Önceki gün sürpriz bir gelişme yaşanmış ve Barcelona'da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan kendisini 2.5 yıllığına Başakşehir formasına kiralık olarak bağlayan anlaşmayı kabul etti. Flaş transferin ardındna Arda'nın maaşının ne kadar olacağı tartışılırken bu konuda Barcelona'dan bir son dakika açıklaması geldi. 

İspanyol devi Barcelona'nın Kulüp Başkan Yardımcısı Jordi Mestre, Başakşehir'in Arda Turan transferinin detaylarını dünya kamuoyuna açıkladı. Barcelona'dan Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan ile ilgili Katalan kulübünden yapılan açıklamada Arda'nın maaşı ve diğer detaylar da aktarıldı..

Süğper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in, Arda Turan'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığını belirterek sözlerine başlayan Jordi Mestre, "Arda Turan'ın tüm maliyetini Başakşehir karşılayacak" ifadelerini kullandı.

Arda Turan Barcelona'dan yıllık 8 milyon euro ücret kazanıyordu.

Daha önce bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlerde  Arda Turan'ın maaşının bir kısmı Barcelona tarafından ödeneceği iddia edilmişti. Ancak transfer görüşmelerinde Katalan ekibi bu maddeyi kabul etmedi ve tüm maaşını Başakşehir'in vermesini istedi.

Medipol Başakşehir, Arda Turan için Barcelona'yla anlaşma sağlandığını sosyal medya platformu Twitter üzerinde bulunan hesabından kamuoyuna açıkladı.

Barcelona kulübü de bir duyuru yaparak oyuncunun 2,5 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Katalan ekibi bu sürede Arda'yı isterse satabilir.

kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Arda Turan MaaşıiArda Turan Ne Kadar AlacakBaşakşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arda Beşiktaş'a mı Geliyor? Fikret Orman'dan Son Dakika Açıklaması
Arda Beşiktaş'a mı Geliyor? Fikret Orman'dan Son Dakika Açıklaması
En Güzel Fatih Terim GS Fotoğrafları (İmparator Fatih Terim Fotoğrafları)
En Güzel Fatih Terim GS Fotoğrafları (İmparator Fatih Terim Fotoğrafları)
GS'nin Başkan Adayı Mustafa Cengiz Kimdir , Nerelidir? Mustafa Özcan Ne İş Yapıyor?
GS'nin Başkan Adayı Mustafa Cengiz Kimdir , Nerelidir? Mustafa Özcan Ne İş Yapıyor?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim