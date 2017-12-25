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Arda Beşiktaş'a mı Geliyor? Fikret Orman'dan Son Dakika Açıklaması

Beşiktaş Kulübü başkanı Fikret Orman, transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulunurken Arda Turan Beşiktaş'a geliyor iddialarını da yanıtladı.

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Arda Beşiktaş'a mı Geliyor? Fikret Orman'dan Son Dakika Açıklaması

Beşiktaş Kulübü başkanı Fikret Orman, transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulunurken Arda Turan Beşiktaş'a geliyor iddialarını da yanıtladı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:53
Arda Beşiktaş'a mı Geliyor? Fikret Orman'dan Son Dakika Açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yaptığı son dakika açıklamasında Arda Turan'ın Beşiktaş'a transferi iddialarına değindi.

Bir basın toplantısı düzenleyen Fikret Orman, Beşiktaş'ın son durumu, önümüzdeki ay oynanacak olan Bayern Münih karşılaşmasına ve Arda Turan transferi hakkında bilgi verdi. Fikret Orman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Arda ile alakalı fikrimi daha evvel anlattım. Şahsen sevdiğim ve önemli bir oyuncu. Arda'nın oynadığı bölgede oyuncu yoğunluğu var. Beşiktaş formasını da isterim. Ancak şu anda gündemde yok."

Tolga ve Arda'nın Verdiği Poz

"Bundan bir mana çıkarmak isterseniz de çıkartın; ancak bir şey yok."

"Cenk'i çok seviyoruz. Oğuzhan da burada. Cenk'i devre arasında satmak istemiyoruz. Talepler gelebilir; ama gidiyor diye bir şey yok. Olsa söylerim."

Transferler

"Niyetimiz olursa fiyat belirleriz. Açık artırmaya çıkmış gibi. Oyuncumuz bir tablo mudur? Oyuncunun bizimle bir uyumu var."

"Beşiktaş'a gelmek isteyen bir çok oyuncu var. Herkes de burada kalmak istiyor. "Gitmesi için neden yok."

"Demba Ba'nın gelmesini isterim; ama sakatlığına bakmak isterim. Sosa için hiç bir zaman talebimiz olmadı"

"Beşiktaş'ın ligdeki performansından memnun değilim. Bu sene daha iyi olması lazımdı. "

"2. devre daha az maçımız var. İçeride maç sayımız daha fazla. Devre arasını iyi geçirip, 2. yarının sonunda üst üste 3. şampiyonluğumuzu kazanmak istiyoruz."

"Fatih Terim, kariyeri belli. Sevdiğimiz bir spor adamı. Güzel bir lig geçiyor. Sene sonuna kadar daha çok süreç var. İnşallah hakemlerin az etkilediği bir lig olsun."

"Bayern Münih zor bir kura ancak umutsuz değiliz."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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