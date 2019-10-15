antrenman sonrası doğru dinlenme performansı etkiliyor

Antrenman sonrası yorgunluğu azaltmak ve performansı artırmak için toparlanma süreci giderek önemli hale geliyor. Sağlıklı bir spor sonrası toparlanma yani recovery süreci artık performansı yükseltecek en önemli adımlardan biri olarak kabul ediliyor. Yoğun antrenman ve gün içerisinde yapılan aktiviteler sonrası vücutta kas ağrısı, yorgunluk, stres gelişir. Vücudun kaybettiği enerjiyi ve gelişen stresle birlikte yorgunluğu minimize etmek için recovery denilen vücudun toparlanma süreci başlar. Bu sürecin daha iyi ve doğru şekilde gerçekleşmesi için Under Armour, recovery teknolojisine sahip ürünleriyle bu süreci çok daha rahat hale getiriyor. Ürünler içerisine yerleştirilen gözle görülebilen pigmentler güneş paneli sisteminde çalışıyor ve ısıyla ortaya çıkan enerjiyi depolayarak gerektiği anda sporcuya geri verebiliyor.

Recovery Teknolojisi Ürünlerle Performansınızı Artırın

Yoğun antrenman esnasında kalp hızı artar, kas sirkülasyonu hızlanır, vücut içerisindeki enerji depoları ise hızla boşalır. Bu nedenle spor esnasında kaybedilen minarel ve enerjiler, performansı doğrudan etkiliyor. Under Armour teknolojisi, sporcuların hayatını kolaylaştıran ürünleri ile recovery sürecini oldukça kolaylaştırıyor. Antrenman sırasında sporcunun ihtiyaç duyduğu temel 13 mineralin birleşmesiyle oluşan özel iplikle üretilen Rush serisi vücudun ısınmasıyla kaybedilen mineralleri geri kazandırıyor. Sporcuların antrenman sırasında kaybettikleri enerjiyi rahatlıkla geri kazanmasını sağlayan özel seri farklı ve özel kumaş türlerinden oluşuyor: