antrenman sonrası doğru dinlenme performansı etkiliyor

Antrenman sonrası yorgunluğu azaltmak ve performansı artırmak için toparlanma süreci giderek önemli hale geliyor. Sağlıklı bir spor sonrası toparlanma yani recovery süreci artık performansı yükseltecek en önemli adımlardan biri olarak kabul ediliyor. Yoğun antrenman ve gün içerisinde yapılan aktiviteler sonrası vücutta kas ağrısı, yorgunluk, stres gelişir. Vücudun kaybettiği enerjiyi ve gelişen stresle birlikte yorgunluğu minimize etmek için recovery denilen vücudun toparlanma süreci başlar. Bu sürecin daha iyi ve doğru şekilde gerçekleşmesi için Under Armour, recovery teknolojisine sahip ürünleriyle bu süreci çok daha rahat hale getiriyor. Ürünler içerisine yerleştirilen gözle görülebilen pigmentler güneş paneli sisteminde çalışıyor ve ısıyla ortaya çıkan enerjiyi depolayarak gerektiği anda sporcuya geri verebiliyor.
Recovery Teknolojisi Ürünlerle Performansınızı Artırın
Yoğun antrenman esnasında kalp hızı artar, kas sirkülasyonu hızlanır, vücut içerisindeki enerji depoları ise hızla boşalır. Bu nedenle spor esnasında kaybedilen minarel ve enerjiler, performansı doğrudan etkiliyor. Under Armour teknolojisi, sporcuların hayatını kolaylaştıran ürünleri ile recovery sürecini oldukça kolaylaştırıyor. Antrenman sırasında sporcunun ihtiyaç duyduğu temel 13 mineralin birleşmesiyle oluşan özel iplikle üretilen Rush serisi vücudun ısınmasıyla kaybedilen mineralleri geri kazandırıyor. Sporcuların antrenman sırasında kaybettikleri enerjiyi rahatlıkla geri kazanmasını sağlayan özel seri farklı ve özel kumaş türlerinden oluşuyor:
- Celliant Kumaşı: Celliant teknolojisine sahip recovery ürünleri geri dönüştürülmüş enerjiyi tekrar vücuda yönlendiriyor ve kas dokusuna derinlemesine nüfus ederek dokudaki kan akışını ve oksijen seviyesini artırıyor. Dokudaki oksijen seviyelerini ve uyku kalitesini artırdığı klinik olarak kanıtlanmış olan bu teknoloji, iyileşme için harcanan zamanın daha verimli gerçekleşmesini sağlıyor.
- Recovery Slepwear: Antistress özellikli minerallere sahip Recovery Sleepwaer ürünleri, uykuya dalma süresini ortalama 18.3 dakika kısaltırken, uykuya doyma oranını da (yaklaşık 33 dakika) arttırıyor. Böylece daha doyurucu ve dinlendirici bir uyku ortamı sağlıyor. Bu ürünler, uykuya dalarken vücuttan yayılan ısı enerjisinin yatak veya havaya yayılmadan infrared teknolojisiyle tekrar vücuda yönlendirir ve böylece uyku kalitesinden ödün vermeden rahat bir uyku uyumanızı sağlar. Bu sayede ısı farklılıklarının sebep olduğu uyku kalitesizliğini giderir.
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