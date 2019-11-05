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Ali Koç ile Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Ali Koç ile Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

05 Kasım 2019 Salı 22:16
Ali Koç ile Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig 10. hafta müsabakalarından sonra farklı mecralardan yayınlanan açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Ali Koç'un, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer verilen sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği ifade edildi. Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ise bir televizyon programında yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar sebebiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Trabzonspor Kulübü yöneticilerinden Ömer Sağıroğlu ve Ertuğrul Doğan'ın da aynı gerekçeyle disipline verildiği aktarıldı.

Sergen Yalçın, PFDK'de

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, tedbirli olarak disipline verildi.

Ligin 10. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında kırmızı kart gören 47 yaşındaki teknik adamın, sportmenliğe aykırı hareket, hakaret ve tedbire uymama gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kasımpaşa'dan 2 futbolcu disipline gönderildi

Kasımpaşa'da forma giyen Veysel Sarı ile Ramazan Köse, PFDK'ye sevk edildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynanan müsabakadan sonra rakip takım soyunma odasında yaşanan olaylara karışan Veysel ile Ramazan, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle tedbirli olarak disipline verildi.

Ayrıca lacivertli-beyazlı kulübün görevlisi Uğur Zorçelik de aynı gerekçeyle PFDK'ye gönderildi.

Süper Lig'den Galatasaray, Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor da farklı sebeplerle PFDK'ye sevk edildi. Ayrıca Fenerbahçe, sportmenliğe aykırı açıklamanın yanı sıra çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de disipline verildi.

Ümraniyespor'dan kural hatası

TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

İstanbul ekibi, 1-0 mağlup olduğu Ekol Göz Menemenspor maçında sahada fazla yabancı oyuncu bulundurduğu gerekçesiyle disipline sevk edildi.

Öte yandan TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un antrenörü Zafer Şahin ile Adanaspor Kulübü de disipline verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)Ahmet AğaoğluAli KoçTrabzonsporFenerbahçe
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