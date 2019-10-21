Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98415
ALTIN
277.824
DOLAR
5.7824
STERLIN
7.4854
EURO
6.4409

Ahmet Nur Çebi: Artık birlik ve beraberlik zamanı

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı olan Ahmet Nur Çebi, artık birlik ve beraberlik zamanı olduğunu söyledi.

Ahmet Nur Çebi: Artık birlik ve beraberlik zamanı

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı olan Ahmet Nur Çebi, artık birlik ve beraberlik zamanı olduğunu söyledi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 06:09
Ahmet Nur Çebi: Artık birlik ve beraberlik zamanı

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılan seçimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yeni başkan Çebi, "Benim için onurlu bir görev. Zor günlerde de güzel günlerde de birlikte olacağım büyük aşkımla, Beşiktaş camiamla başkan olarak kucaklaştım. Yönetici arkadaşlarımla beraber artık biz varız. Çoğalacağız, mücadele edeceğiz. Bu saate kadar bir seçim rekabeti içerisindeydik. Artık birlik ve beraberlik zamanı. Camiayı bize destek vermeye, akıl vermeye birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. Türk futbolu ve Beşiktaş'ım adına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı camiada kongreye etki ettiği iddia edilen blok oylar hakkında da konuşan Çebi, "Bu bir leke olarak konuşuluyor. Bunun böyle olmadığını ispat eden camiama teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiası böyle olmadığını gösterdi." diye konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya olan inancını yineleyen Çebi, "Ben hocamızı başarılı olarak görüyorum. Şu anda başarabileceğine inancım var. Ocak ayına kadar zaten hiç tartışmasız devam etmek istiyorum. Hocamın o tarihe kadar başarabileceğine hiç şüphem yok. Bir sorun olursa hocam gereğini yapabilecek değerde ve kalitede biri. Türk futbolunun değeridir. Kendisinin de yapacağı değerlendirmeler olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Nur Çebi, bir basın mensubunun "Yarın kulüpte yapacağınız ilk iş nedir?" sorusuna "Mazbata almak." cevabını verdi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ahmet nur çebi artık birlik beraberlik zamanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ta yeni başkan Ahmet Nur Çebi oldu
Beşiktaş'ta yeni başkan Ahmet Nur Çebi oldu
Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Belli Oldu! Ahmet Nur Çebi Kimdir? Serveti Ne Kadar?
Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Belli Oldu! Ahmet Nur Çebi Kimdir? Serveti Ne Kadar?
Futbolda toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmalı! Futbol nedir?
Futbolda toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmalı! Futbol nedir?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3