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A Milli Takım'ın Kadrosu Açıklandı!

Son dakika... EURO 2020 Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı.

A Milli Takım'ın Kadrosu Açıklandı!

Son dakika... EURO 2020 Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 21:37
A Milli Takım'ın Kadrosu Açıklandı!

A Milli Futbol Takımı’nın 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde yapacağı Andorra ve Moldova maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda 7 Eylül’de İstanbul’da Andorra, 10 Eylül’de deplasmanda Moldova ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş’in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre )

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

MİLLİ TAKIMIN PROGRAMI

A Milli Takım, 2 Eylül Pazartesi günü saat 14.00’te Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, aynı gün saat 14.30’da tesiste bulunan Orhan Saka Konferans Salonu’nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

A Milliler, 2-5 Eylül tarihleri arasında her gün saat 18.30’da Riva’da birer antrenman yaparak Andorra ve Moldova maçlarına hazırlanacak. Ay-Yıldızlılar, Andorra karşılaşması öncesindeki son çalışmasını ise 6 Eylül Cuma günü saat 20.15’te Beşiktaş Park’ta gerçekleştirecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, saat 19.45’te stadyumda basın toplantısı yapacak.

Türkiye-Andorra karşılaşması 7 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş Park’ta oynanacak. Saat 21.45’te başlayacak maç TRT1’den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, Moldova ile oynayacağı karşılaşma için 9 Eylül’de Türk Hava Yolları’na ait uçakla saat 11.00’de bu ülkenin başkenti Kişinev’e yolculuk edecek. Aynı gün, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte saat 21.00’de Zimbru Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, bu müsabaka öncesindeki son çalışmasını da 21.00’de stadyumda yapacak.

Moldova-Türkiye karşılaşması 10 Eylül Salı günü saat 21.45’te Zimbru Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele TRT1’den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım kafilesi, Moldova maçının ardından Türk Hava Yolları’na ait uçakla İstanbul’a dönecek.

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a milli takım ın kadrosu açıklandı
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