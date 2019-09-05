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A Milli Erkek Basketbol Takımı Dünya Kupası'na veda etti

2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında Çekya'ya 91-76 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı, klasman maçları oynayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Dünya Kupası'na veda etti

2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında Çekya'ya 91-76 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı, klasman maçları oynayacak.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:55
A Milli Erkek Basketbol Takımı Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki en kritik maçını oynadı. Milliler, Çekya'ya 91-76 yenilerek son 16 turuna yükselme şansını kullanamayarak turnuvaya veda etti.

Grupta ilk maçta Japonya'yı yenen A Milli Takım, ABD mağlubiyetinin ardından Çekya'ya da yenilince hem turnuvaya veda etti hem de Olimpiyat elemelerine katılma hakkını değerlendiremedi.

A Milli Takım'da Cedi Osman, 24 sayı ile en skorer oyuncumuz olurken Furkan Korkmaz 16, Melih Mahmutoğlu 14 sayı üretti.

Türkiye, Çekya Basketbol Milli Takımı ile Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası E Grubu 3. maçında bugün karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk çeyreği Çekya'nın 22-16 üstünlüğüyle sona erdi.

2. çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, Türkiye ilk kez Ersan'ın 3 sayılık basketiyle 27-26 öne geçti.

Üst üste basketlerle tekrar üstünlüğü ele geçiren Çekya, devre arasına 43-35 önde girdi.

Türkiye, 3. çeyreğe 8-0 seriyle başlayarak skora 43-43 denge getirdi. 

Daha sonra Çekya art arda bulduğu basketlerle tekrar öne geçti ve Türkiye final periyoduna 66-60 geride girdi.

4. çeyreğe Cedi Osman'ın 3 sayılık basketiyle başlayan Türkiye, farkı 3'e indirdi.

Çekya maçın sonuna kadar üstünlüğünü korudu ve maçı 91-76 galip tamamlayarak üst tura yükseldi.

Bu sonucun ardından 12 Dev Adam Dünya Kupası'na veda etti.

12 Dev Adam, grupta oynanan ilk maçta Japonya'yı 86-67 mağlup etmiş, uzatmaya giden ikinci maçta ise turnuvanın favorileri arasında yer alan ABD'ye son anda 93-92 yenilmişti.

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a milli erkek basketbol takımı dünya kupası na veda etti
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