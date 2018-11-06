6 Kasım'da Ne Oldu? Fenerbahçe 6 - 0 Galatasaray

Tarih 6 Kasım 2002... Yer, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu... Mustafa Çulcu'nun yönettiği Fenerbahçe - Galatasaray maçı... Bu bilgileri yan yana getirmeden bile, yalnızca 6 Kasım veya 6-0 denildiğinde ilk akla gelen Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı yenildiği 6-0'lık maç gelir. Üzerinde onca yıl zaman geçmesine rağmen, Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarların arasında tatlı bir çekişmeye sahne olur. Peki 6 Kasım'da tam olarak ne oldu? İŞte detaylar haberimizin devamında...

Saat 20:00'da başyan maçta Fenerbahçe'nin teknik direktörü Werner Lorant, Galatasaray'ın patronu ise Fatih Terim'di.

54 bin kişilik seeyici önüne çıkan ezeli rakiplerden ikisi de o gününü bir daha unutulmayacağını bilmiyorlardı. Her zaman ki gibi, idmanlarını yapmış, kendilerine kadroda verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek için sahaya çıkmışlardı.

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında tarihi bir skorla tam 6 golle ezici bir galibiyet yaşadı. Fenerbahçe taraftarlarının ömür boyu unutamayacağı bir galibiyet oldu bu.

Tuncay Şanlı'nın 9. dakikada attığı golle başlayan gol yağmuru, o dönem Fenerbahçe'de fırtınalar estiren Arjantinli Ariel Ortega'nın 38. dakikada attığı ikinci golle devam etti.

Serhat Akın 68. dakikada 3. golü, 75. dakikadaise 4. golü attı. Ceyhun Eriş 78. dakikada 5. golü kaydederken, Ümit Özat 86. dakikada 6. golü atarak gol perdesini kapattı.

6 Kasım 2002 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sahada olan oyuncuları ise şöyleydi;

Futbol otoriterleri tarafından dünyanın en tehlikeli 3. derbisi olarak nitelendirilen Fenerbahçe - Galatasaray maçının biletleri için O dönem Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın biletlerin tamamını satın alarak Galatasaraylı taraftarların stada girmesini engellediği konuşulur. Ancak buna rağmen bir galatasaraylı taraftarın internetten biletix üzerinden 1500 kadar bilet satın alıp, bu biletleri ücretsiz olarak Galatasaraylı taraftarlara dağıttığı rivayet edilir.

Fenerbahçe taraftarı maç başlamadan önce stadyumda 5 Gol sloganları atmış, Fenerbahçeli futbolculara 5 gol atmalarını söyleyen sloganlar atılmış maç sonucunda 6 gol ile Galatasaray'a karşı unutulmayacak bir galibiyet yaşanmıştır.

O dönem Fenerbahçe'de başarılı futbolu ile göz dolduran Serhat Akın maçta 2 gol atmış ve maç sonunda '' taraftarımız 5 istedi 6 attık. 10 İstediler, zaman yetmedi'' diyerek hafılardan silinmeyecek bir demeç vermiştir.

Sonuç itibari ile bu 6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile biten Fenerbahçe - Galataray maçı aradan o kadar yıl geçmesine rağmen hala konuşur. Filmlerde espri konusu olur. Taraftarlar arası şakalaşma malzemesi olur.

Ve her yıl 6 Kasım'da sosyal medyada o efsanevi paylaşımlar yine yapılır.

6 Kasım 2002 Fenerbahçe Galatasaray maç özeti;

İşte o paylaşımlardan bazılar;

FENERBAHÇE 6 - 0 GALATASARAY GÖRSELLERİ

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