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360 Derece Dönüşümün Zirvesi Başlıyor!

Dijital dönüşümün çığır açan etkisi kurumlar arasında yeni bir rekabetortamı yaratıyor. Teknolojinin ayrılmaz parçası haline gelen dijital dönüşüm, kurumların inovasyon sürecine olan katkılarıile dikkatleri üzerine çekiyor.Teknolojinin ilerlemesi ve sürekli değişen toplumsalihtiyaçlar doğrultusunda dijital dönüşüme ayak uyduran kurumların işleyişyapıları hız ve verimlilik kazanıyor. Rekabet ortamında yer almak ve sektördefarklılığını ortaya koymak isteyen kurum ve firmalar, dijital dönüşüm ileyollarını birleştiriyor. Bukapsamda, yeni nesil teknoloji ve yeni dönem endüstrilerin boy göstereceği Digital Impact, İstanbulDigital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi, 28-30 Kasım tarihleri arasında İstanbul FuarMerkezi’nde teknolojininprofesyonellerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

360 Derece Dönüşümün Zirvesi Başlıyor!

Dijital dönüşümün çığır açan etkisi kurumlar arasında yeni bir rekabetortamı yaratıyor. Teknolojinin ayrılmaz parçası haline gelen dijital dönüşüm, kurumların inovasyon sürecine olan katkılarıile dikkatleri üzerine çekiyor.Teknolojinin ilerlemesi ve sürekli değişen toplumsalihtiyaçlar doğrultusunda dijital dönüşüme ayak uyduran kurumların işleyişyapıları hız ve verimlilik kazanıyor. Rekabet ortamında yer almak ve sektördefarklılığını ortaya koymak isteyen kurum ve firmalar, dijital dönüşüm ileyollarını birleştiriyor. Bukapsamda, yeni nesil teknoloji ve yeni dönem endüstrilerin boy göstereceği Digital Impact, İstanbulDigital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi, 28-30 Kasım tarihleri arasında İstanbul FuarMerkezi’nde teknolojininprofesyonellerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

13 Kasım 2019 Çarşamba 10:44
360 Derece Dönüşümün Zirvesi Başlıyor!

Kendi tedarik zincirini, üretimini ve kapasitesini insangücüne ihtiyaç duymadan belirleyebilen, dördüncü sanayi devrimi diye deadlandırılan Endüstri 4.0, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Sanayidekiyeni devire ayak uyduran kurumların, 2020 yılında üretim maliyetlerinin yüzdedört oranında azalacağı ön görülüyor. Çokuluslu danışmanlık firması olan Deloitte’inraporlarına göre, üretim endüstrisi, rakiplerinin ve sektörün gerisindekalmadan dördüncü sanayi devrimi ve endüstrisine uyum sağlanmasının gerektiğinisöyleniyor. Yabancı STK’lardanGirişimcilere, KOBİ’lerden Ticaret ve Sanayi Odalarına birçok ziyaretçikitlesinin katılım göstereceği etkinlikte; Endüstri 4.0’ın ve 5G teknolojisininiçinde barındırdığı siber-fizik sistemler, yapay zeka, big data, otomasyonsistemleri, IT firmaları, robotik sistemler, akıllı bina sistemleri, 3D yazıcıüreticileri, alt yapı sağlayıcıları, mobil operatörler gibi çeşitli alandahizmet veren firmalar da fuarda yerini almaya hazırlanıyor.

Ayakta Kalabilmek İçin DijitalDönüşüm Şart

Türkiye’nin orta gelir düzeyinden çıkabilmesi için, sanayidedijital dönüşümün benimsenmesi gerektiğini vurgulayan HYF Fuarcılık GenelMüdürü Hakan Yüksel; ‘’Firmalar güngeçtikçe dijital dönüşümün faydaları konusunda farkındalık sahibi olmayabaşlıyor. Dönüşüme uyum sağlamayan firmalar ise ne yazık ki sektörde verakiplerinin gerisinde kalma riski ile karşı karşıya kalıyor. Türkiye’nin küreselrekabetçiliğinin artması ve bu alandaki çalışmaların bir üst düzeye çıkmasıiçin, inovasyon bu noktada dijital dönüşümün kaçınılmaz unsuru haline geliyor. İstanbul Digital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi’nde, dijital dönüşümün firmalaradına iş gücünü azaltıp, verimliliği arttırdığının ispatlarını göreceğiz.

Dönüşüme katkı amaçlı çıkılan bu yolda, sektör uzmanlarını buluşturarak dijital etkinin sanayiye, ekonomiye ve haberleşmeye etkisinintüm yönleriyle ele alınacağı bu günde, 400 üst düzey firma katılımı ve 50 biniaşkın ziyaretçi katılımı hedefliyoruz’’ dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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derece dönüşümün zirvesi başlıyor
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