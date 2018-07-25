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Ziraat Odası Sözleşmeli Personel Alacak!..

Mut Ziraat Odası Başkanlığı yayımladığı ilan ile sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İşte sözleşmeli personel ilanının detayları...

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Ziraat Odası Sözleşmeli Personel Alacak!..

Mut Ziraat Odası Başkanlığı yayımladığı ilan ile sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İşte sözleşmeli personel ilanının detayları...

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:05
Ziraat Odası Sözleşmeli Personel Alacak!..

Mut Ziraat Odası Başkanlığı yayımladığı ilan ile sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İşte sözleşmeli personel ilanının detayları...

MUT ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Odamızda Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti kapsamında çalıştırılmak üzere Bitki Koruma bölümü Tarım Danışmanı sertifikası olan sözleşmeli personel alınacaktır.
İlgilenenlerin istenilen evraklar ile birlikte Odamıza müracaat etmeleri rica olunur.
İstenilen Belgeler:

  1. Öğrenim Belgesi
  2. Sağlık Raporu
  3. Savcılık Belgesi
  4. Nüfus Cüzdanı Örneği
  5. Askerlik Durumunu gösterir belge
  6. 6 (altı) adet vesikalık fotoğraf
  7. İkametgah İlmuhaberi
  8. Bitki Koruma bölümü Tarım danışmanı sertifikası
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.07.2018 13:14
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ziraat odası sözleşmeli personel alacak
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