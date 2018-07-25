Ziraat Odası Sözleşmeli Personel Alacak!..

Mut Ziraat Odası Başkanlığı yayımladığı ilan ile sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İşte sözleşmeli personel ilanının detayları...

MUT ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Odamızda Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti kapsamında çalıştırılmak üzere Bitki Koruma bölümü Tarım Danışmanı sertifikası olan sözleşmeli personel alınacaktır.

İlgilenenlerin istenilen evraklar ile birlikte Odamıza müracaat etmeleri rica olunur.

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