Yüzüncü Yıl Üniversitesi En Az Lise Mezunu Sağlık Personeli Alım İlanı Yayımlandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından bir personel alım ilanı yayımlandı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda, üniversite bünyesine istihdam etmek üzere 22 personel alımı yapılacağı bildirildi. Dusrun Odabaş Tıp Merkezi ve Diş hekimliği Fakültesi bünyesinde istihdam edilecek personeller aşağıdaki kadro ve unvanlarda istihdam edilcek.

UNVANI ADEDİ BÜTÇE TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER Hemşire 8 Merkezi Bütçe Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Hemşire 10 Merkezi Bütçe Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Ebe 1 Merkezi Bütçe Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Acil Tıp Teknisyeni 1 Merkezi Bütçe Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni Bölümünden Mezun Olmak.

UNVANI ADEDİ BÜTÇE TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER Hemşire 2 Merkezi Bütçe Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak.

Başvuru Genel Şartları

Başvuru yapacak adayların yukarıdaki mezuniyet şarının yanı sıra 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları da taşıyor olması gerekmektedir. Öte yandan adayların KPSS 2016'^den geçerli bir puan almış olmaları gerekmektedir.

Başvuru

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı başvuruları 5 Şubat tarihine kadar alınacak. Adayların aşağıdaki evraklarla müracaatını Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapması gerekmektedir.

# Başvuru formu

# KPSS sonuç belgesi

# Mezuniyet belgesi

# 2 vesikalık fotoğraf

# Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

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