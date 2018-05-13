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Yüzlerce Personel Alınacak! KYK Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları Sürüyor (Lise, Önlisans, Lisans)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Büro Personeli, Destek Personeli (Şoför) , Diyetisyen, Psikolog alımı için başvuru işlemleri devam ediyor.

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Yüzlerce Personel Alınacak! KYK Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları Sürüyor (Lise, Önlisans, Lisans)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Büro Personeli, Destek Personeli (Şoför) , Diyetisyen, Psikolog alımı için başvuru işlemleri devam ediyor.

13 Mayıs 2018 Pazar 12:54
Yüzlerce Personel Alınacak! KYK Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları Sürüyor (Lise, Önlisans, Lisans)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Büro Personeli, Destek Personeli (Şoför) , Diyetisyen, Psikolog alımı için başvuru işlemleri devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde KYK'dan alımla ilgili yapılan duyuruda, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 10 (on) adet Diyetisyen ve 5 (beş) adet Destek Personeli (Şoför) olmak üzere 15 (on beş) adet, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-2 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 162 (yüz altmış iki) adet Diyetisyen, 44 (kırk dört) adet Psikolog, 162 (yüz altmış iki) adet Büro Personeli, 81 (seksen bir) adet Destek Personeli (Şoför) olmak üzere toplam 449 (dört yüz kırk dokuz) sözleşmeli personel alınacaktır. 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrasına göre usulüne uygun olarak başvuru yapanlar arasından KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar  aşağıdaki genel ve özel şartları dikkate almalılar:  

Başvurular 18 Mayıs 2018 saat 23.59'a kadar http://basvuru.gsb.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak.

Alımlara dair detaylı bilgilendirmeye ulaşmak , diğer adaylarla alımlara dair bilgi alışverişinde bulunmak için grubumuza katılabilirsiniz. Katılım için TIKLAYIN.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.05.2018 13:03
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