Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Personel Alımı İlanı Yayınlandı!

Başkanlık, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, yapılacak sözlü yarışma sınavı ile 1 (bir) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alacaktır...
GENEL ŞARTLAR
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, askerliğe ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş veya sınav tarihi itibari ile en az bir sene daha askerliğini tehir etmiş olmak,
- Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine, analitik düşünme ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
- Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,
- Sertifika istenmeyen ancak bilgi sahibi olması beklenilen konularda daha önce çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans mektubu getirmek.
1 Nisan 2019-15 Nisan 2019 tarihleri arasında bu ilan için başvurular yapılabilecek. Detaylı bilgi için Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığının resmi web adresini mutlaka ziyaret etmeniz gerekmektedir.