Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı personel ihtiyacını karşılamak için Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile aradığı personelin özelliklerini ve diğer detaylarını duyurdu. İşte duyurular;
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN yapılan duyurunun detayları şöyle;
Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli sistem programcısı alınacaktır.
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2.maddesi uyarınca 2016 KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak personel sayısının 10 (on) katı aday arasından Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı puanına göre yapılacak yerleştirme ile (2) sistem programcısı alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.)
A-) GENEL ŞARTLAR
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,
- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,
- 35 yaşından gün almamış olmak
- İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden YDS veya eşdeğer sınavlardan en az (D) düzeyinde puan almış olmak
SİSTEM PROGRAMCISI - (Sistem) - 1 Kişi
- Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
- Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek
- 2016 KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
- Microsoft ve/veya Linux Sunucu İşletim sistemleri kurulumu ve yönetimi
- Dosya, klasör, yazıcılar, uygulamalar, web siteleri gibi erişilen nesnelerin oluşturulması kurulumu ve yönetimi
- Ağ topolojisi, yönlendirme (routing), IP adresleme, isim çözümleme sistemleri (DNS), sanal özel ağlar (VPN), uzaktan erişim sistemleri (RAS), NAT benzeri sistemlerin tasarlanması, kurulumu ve yönetimi.
- Kaynaklara olan erişimin kontrolü ve denetlenmesi, sistemlerin tasarımı, kurulumu ve yönetimi.
- Sanallaştırma yazılımları (Vmware, Hyper-V, vb.)
- Active Directory benzeri dizin servisleri ve Windows Server Sistem etki alanlarının (domain) ve kullanıcı hesaplarının tasarlanması, kullanıcı profilleri, politikalarının belirlenmesi kurulumu ve yönetimi.
- Kamera, Video konferans sistemlerinin donanım, sistem ve yazılımı
- Konularında bilgili/deneyimli olmak.
- Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,
- Microsoft Certified IT Professional (MCITP)
- Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)
- Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)
- Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)
- Microsoft Technology Associate (MTA)
SİSTEM PROGRAMCISI – (Yazılım) 1 Kişi
- Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
- Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek2016 KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
- Java veya .Net ile Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerinde bilgili olmak;
- Tercihen ORM (Hibernate, JPA, iBatis), Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak proje geliştirmiş olmak,
- İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL, PL/SQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,
- Tercihen WebServis (SOAP, WSDL, XML, XSLT, XSD) web teknolojilerinde bilgili olmak,
- DHTML, CSS, JavaScript, Ajax, JQuery, JSON web teknolojilerine hakim olmak,
- Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi sahibi olmak,
BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ
Başvurular, www.yok.gov.tr adresinde bulunan “Başvuru Formu”nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte (Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent-Çankaya/ANKARA) adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde (27 Ağustos 2018) anılan adreste olacak şekilde posta ile gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
İSTENiLEN BELGELER
- Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı),
- Özgeçmiş
- Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi,
- 2016 KPSS sonuç belgesi,
- Yabancı dil düzeyini gösterir belge,
- Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2016 KPSSP3 puanını esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanı olan adaydan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr adresinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.
DEĞERLENDİRME
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur.
YÖK PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM TEL: (312) 298 75 68-70-71
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