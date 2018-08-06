Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı personel ihtiyacını karşılamak için Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile aradığı personelin özelliklerini ve diğer detaylarını duyurdu. İşte duyurular;

“ Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2.maddesi uyarınca 2016 KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak personel sayısının 10 (on) katı aday arasından Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı puanına göre yapılacak yerleştirme ile (2) sistem programcısı alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.)

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN yapılan duyurunun detayları şöyle;

SİSTEM PROGRAMCISI – (Yazılım) 1 Kişi

Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek2016 KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak. Java veya .Net ile Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerinde bilgili olmak; Tercihen ORM (Hibernate, JPA, iBatis), Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak proje geliştirmiş olmak, İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL, PL/SQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak, Tercihen WebServis (SOAP, WSDL, XML, XSLT, XSD) web teknolojilerinde bilgili olmak, DHTML, CSS, JavaScript, Ajax, JQuery, JSON web teknolojilerine hakim olmak, Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi sahibi olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

Başvurular, www.yok.gov.tr adresinde bulunan “Başvuru Formu”nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte (Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent-Çankaya/ANKARA) adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde (27 Ağustos 2018) anılan adreste olacak şekilde posta ile gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İSTENiLEN BELGELER

Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı), Özgeçmiş Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi, 2016 KPSS sonuç belgesi, Yabancı dil düzeyini gösterir belge, Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır), Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2016 KPSSP3 puanını esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanı olan adaydan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr adresinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur.

YÖK PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM TEL: (312) 298 75 68-70-71

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