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YSK: Yüksek Seçim Kurulu Görevde Yükselme Sınavı Sonuçları Açıklandı

2018 Yüksek Seçim Kurulu Açıktan Atama Seçim Müdürü ve Seçim Müdür Yardımcısı Giriş ve Seçim Müdürü ile Şube Müdürü Görevde Yükselme Sınavının (2018-YSK) Sonuçları Açıklandı.

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YSK: Yüksek Seçim Kurulu Görevde Yükselme Sınavı Sonuçları Açıklandı

2018 Yüksek Seçim Kurulu Açıktan Atama Seçim Müdürü ve Seçim Müdür Yardımcısı Giriş ve Seçim Müdürü ile Şube Müdürü Görevde Yükselme Sınavının (2018-YSK) Sonuçları Açıklandı.

27 Eylül 2018 Perşembe 11:24
YSK: Yüksek Seçim Kurulu Görevde Yükselme Sınavı Sonuçları Açıklandı

2018 Yüksek Seçim Kurulu Açıktan Atama Seçim Müdürü ve Seçim Müdür Yardımcısı Giriş ve Seçim Müdürü ile Şube Müdürü Görevde Yükselme Sınavının (2018-YSK) Sonuçları Açıklandı.

ÖSYM'den yapılan sonuç duyurusu şöyle;

02 Eylül 2018 tarihinde uygulanan 2018 Yüksek Seçim Kurulu Açıktan Atama Seçim Müdürü ve Seçim Müdür Yardımcısı Giriş ve Seçim Müdürü ile Şube Müdürü Görevde Yükselme Sınavına (2018-YSK) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Eylül 2018 tarihinde saat 10.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
Sınav Sonuçları

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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