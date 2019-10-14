YSK'ya 255 personel alınacak! Başvurular başlıyor...

YSK personel alımı başvuruları başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Yüksek Seçim Kurulu personel alımı ilanı verdi, YSK'nın merkez teşkilatına 2 mühendis, 7 çözümleyici, 5 programcı, 2 teknisyen, 2 bilgisayar işletmeni, 17 veri hazırlama kontrol işletmeni, 5 şoför, 2 sekreter, 1 santral memuru, 1 kaloriferci ve 10 hizmetli alınacak. Ayrıca YSK persosel alımı çeşitli il ve ilçelerdeki taşra teşkilatına da 153 zabıt katibi ile 48 hizmetli alımı olarak da gerçekleştirilecek.

Başvurular bugun başlıyor

YSK'nın internet sitesinde (www.ysk.gov.tr) yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılacak başvurular bugün saat 09.00'da başlayacak ve 21 Ekim günü saat 17.00'de sona erecek.

Başvuru işlemini uygun şekilde tamamlayan adaylara sistem tarafından otomatik olarak başvuru kayıt numarası verilecek.

Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabilecek. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak.

Başvuracak YSK personel alımı için adayların 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az 70 puan almaları gerekecek.

Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 5 katı aday çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacak.

Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az 5 gün önce YSK'nin kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacak. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacak.

Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek.

Bu kişiler bundan sonra açılacak sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Adayların en az 70 puan almaları gerekecek

Yüksek Seçim Kurulu personel alımı ilanı için sözlü sınavda adaylara atanmak istedikleri kadronun gerektirdiği mesleki bilgi düzeyi (50 puan), Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi düzeyi (15 puan), genel kültür düzeyi (15 puan) ile öz güveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından sorular yöneltilerek ayrı ayrı değerlendirme yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu personel alımı ilanı için başvuran, adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için en az 70 puan almaları gerekecek. Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav başarı puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

Sınavı kazananların atamaları ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine ve varsa tercihlerine göre yapılacak.

Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacak.

Lise mezunu olmak yeterli

Şoför, santral memuru ve hizmetli kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak gerekiyor.

YSK personel alımı başvuru şartları

İlana başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

2018 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,

YSK personel alımı şartları (özel)

YSK personel alımı için ilanda başvuru özel şartları ise şu şekilde sıralanmıştır.

Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

Bilgisayar, bilgisayar bilimi, bilgisayar bilimleri, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar bilimleri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve enformatik mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar bilimi ve mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği, bilgisayar donanımı ve teknolojisi, bilgisayar sistemleri ve ağları, yazılım mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya elektrik mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,

En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte ya da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi almış olmak,

En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek.

Programcı kadrosuna atanabilmek için;

Müfredatında bilgisayar programlama dillerine yer veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

En az bir programlama dili bildiğini belgelemek, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte ya da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi almış olmak,

En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek.

Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

Fakülte ve yüksekokulların bilgisayar eğitimi veren bölüm ya da programlarından mezun olmak.

Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

Orta öğretim kurumlarının, bilişim teknolojileri alanı ve dallarından mezun olmak.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Zabıt Katibi kadrolarına atanabilmek için;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Şoför kadrosuna atanabilmek için;

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Sekreter kadrosuna atanabilmek için;

En az yüksekokulların sekreterlik ve büro yönetimi bölüm ya da programlarından mezun olmak.

Santral memuru ve hizmetli kadrolarına atanabilmek için;

Kaloriferci kadrosuna atanabilmek için;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

MEB’den onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği veya Kalorifer ateşçiliği sertifikalarından ya da 3308 sayılı Kanuna göre bu daldaki ustalık/kalfalık belgelerinden herhangi birine sahip olmaları veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli olarak konu ile ilgili ders almış olmaları ve bu hususu resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.