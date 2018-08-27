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YSK Seçim Müdürü Alım Sınavı Giriş Belgeleri Açıklandı

2018 Yüksek Seçim Kurulu Açıktan Atama Seçim Müdürü ve Seçim Müdür Yardımcısı Giriş ve Seçim Müdürü ile Şube Müdürü Görevde Yükselme Sınavı (2018-YSK) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

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YSK Seçim Müdürü Alım Sınavı Giriş Belgeleri Açıklandı

2018 Yüksek Seçim Kurulu Açıktan Atama Seçim Müdürü ve Seçim Müdür Yardımcısı Giriş ve Seçim Müdürü ile Şube Müdürü Görevde Yükselme Sınavı (2018-YSK) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:04
YSK Seçim Müdürü Alım Sınavı Giriş Belgeleri Açıklandı

2018 Yüksek Seçim Kurulu Açıktan Atama Seçim Müdürü ve Seçim Müdür Yardımcısı Giriş ve Seçim Müdürü ile Şube Müdürü Görevde Yükselme Sınavı (2018-YSK) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

ÖSYM'den yapılan duyuru şöyle;

02 Eylül 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 Yüksek Seçim Kurulu Açıktan Atama Seçim Müdürü ve Seçim Müdür Yardımcısı Giriş ve Seçim Müdürü ile Şube Müdürü Görevde Yükselme Sınavı (2018-YSK) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tradresinden 27 Ağustos 2018 tarihinde saat 14.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2018-YSK için adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Temel Kurallar için tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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