YÖK KPSS Puanı ile Personel Alımı Başvurular Devam Ediyor

Yükseköğretim Kurumu tarafından geçtiğimiz hafta DPB'de bir personel alım ilanı yayımlandı.

YÖK tarafından Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayımlanan ilanda, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” kapsamında bilişim personeli kadrosunda sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere 4 personel alımı yapılacağı bildirildi. 2016 KPSS P3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre alınacak sayının 10 katı kadar aday sözlü mülakata çağrılacak.

Kimler Başvurabilir?

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

# Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,

# 35 yaşından gün almamış olmak

# Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak ve bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

# Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

# Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

# Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

# Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

# Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

# Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

Başvuru özel şartları için TIKLAYIN

Başvuru

YÖK personel alımına başvurular Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 BilkentÇankaya/ANKARA adresine aşağıdaki belgelerle 2 Şubat tarihine kadar şahsen veya posta yolu ile yapılacak.

# Başvuru formu

# Mezuniyet belgesi veya onaylı fotokopisi

# KPSS sonuç belgesi

# Mesleki tecrübeyi gösterir belge

# Yabancı dil belgesi

# Sertifika ve belgeler

# Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

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