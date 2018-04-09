Yıldız Teknik 10-15-21 Bin TL Maaşla Çalıştırmak Üzere 10 Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı

Yıdlız Teknik Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı yayımlandı.
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından DPB'nin 9 Nisan tarihli sayısında yayımlanan duyuruda yüksek maaşla çalıştırmak üzere kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Alım yapılacak sayı 10 olarak açıklanırken alınacak personellere de 10-15-21 bin tL maaş verileceği belirtildi.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
- Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
- Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).
- Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
BAŞVURU
İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı Esenler / İstanbul adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacak.
- Başvuru Formu
- CV
- KPSS snuç belgesi
- Yabancı dil sınav sonucu
- Sertifikalar
- Mesleki tecrübe belgesi
- Mezuniyet belgesi
- Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge
- Mesleki Tecrübenin Bilişim Personeli Olarak Geçtiğini Gösteren Belgeler
- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
- Sicil kaydı
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
ALINACAK PERSONELLERE VERİLECEK MAAŞ
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
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