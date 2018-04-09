Yıldız Teknik 10-15-21 Bin TL Maaşla Çalıştırmak Üzere 10 Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından DPB'de bir duyuru yayımlandı ve yüksek maaşla personel alımı yapılacağı bildirildi. 10 adet sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirilirken alınacak personellere 10 ile 21 bin TL arası maaş verileceği açıklandı.