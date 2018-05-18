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Yeni İlan Yayımlandı: En Az Lise Mezunu 1344 İcra Katibi Alımı Yapacak

Adalet Bakanlığı 5493 kamu personeli alım ilanının ardından yeni bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 1344 adet icra katibi alımı yapılacağı bildirildi.

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Yeni İlan Yayımlandı: En Az Lise Mezunu 1344 İcra Katibi Alımı Yapacak

Adalet Bakanlığı 5493 kamu personeli alım ilanının ardından yeni bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 1344 adet icra katibi alımı yapılacağı bildirildi.

18 Mayıs 2018 Cuma 11:46
Yeni İlan Yayımlandı: En Az Lise Mezunu 1344 İcra Katibi Alımı Yapacak

Adalet Bakanlığı en az lise mezunu adaylar arasından İcra katibi alımı için ilan yayımladı.

Adalet Bakanlığı PGM tarafından yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 1344 adet icra katibi alımı yapılacağı bildirildi. Daha önce KPSSCAFE olarak bildirdiğimiz alım az önce yayımlandı. 

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonrası doğumlu olanlar),
  • Merkezi sınavda (KPSS-2016’da lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,
  • Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

BAŞVURU

Adalet Bakanlığı 1344 İcra Katibi alımına başvurular 21 Mayıs günü başlayacak. Adaylar başvurularını başvuru formu, diploma, KPSS sonuç belgesi ve bilgisayar sertifikası ile Adliyelere yapacak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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