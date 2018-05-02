Yeni İlan: Ondukuz Mayıs Üniversitesi 224 Kamu Personeli Alımı Yapacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından DPB'de bir ilan yayımlandı.

2 Mayıs 20158 tarihli DPB duyurusunda Ondukuz Mayıs Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 224 adet sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.

ÖNEMLİ NOT: DPB resmi internet sayfasında ilan metinlerine erişim sağlanamıyor. İlan metinleri açılmadığından dolayı ilanın detaylarına henüz erişemedi. DPB'de yer alan duyuruda personel alımı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Ancak bağlantı tıklandığında ilan metnine ulaşılamıyor. İlan metni geldiği anda personel alımının detaylarını haberimize ekleyeceğiz.

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