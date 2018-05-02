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Yeni İlan: Ondukuz Mayıs Üniversitesi 224 Kamu Personeli Alımı Yapacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi DPB resmi sayfasında bir ilan yayımladı. Yayımlanan duyuruda Ondokuz Mayıs Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 224 kamu personeli alımı yapacak.

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Yeni İlan: Ondukuz Mayıs Üniversitesi 224 Kamu Personeli Alımı Yapacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi DPB resmi sayfasında bir ilan yayımladı. Yayımlanan duyuruda Ondokuz Mayıs Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 224 kamu personeli alımı yapacak.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 00:11
Yeni İlan: Ondukuz Mayıs Üniversitesi 224 Kamu Personeli Alımı Yapacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından DPB'de bir ilan yayımlandı.

2 Mayıs 20158 tarihli DPB duyurusunda Ondukuz Mayıs Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 224 adet sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.

ÖNEMLİ NOT: DPB resmi internet sayfasında ilan metinlerine erişim sağlanamıyor. İlan metinleri açılmadığından dolayı ilanın detaylarına henüz erişemedi. DPB'de yer alan duyuruda personel alımı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Ancak bağlantı tıklandığında ilan metnine ulaşılamıyor. İlan metni geldiği anda personel alımının detaylarını haberimize ekleyeceğiz.

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